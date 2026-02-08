‘El tratamiento contra el cáncer deja costos’: Terapias oncológicas dañan el corazón de sobrevivientes

Los estudios indicaban que el cáncer estaba en remisión, pero nuevas pruebas revelaron que su corazón estaba fallando. (Foto: Shutterstock)

“El tratamiento contra el cáncer tiene un costo”. La oncóloga Bogda Koczwara detectó en la década de los 90 por primera vez un problema que hoy se ha convertido en un patrón reconocido a nivel internacional cuando un paciente suyo, un policía tratado por linfoma no Hodgkin, regresó a consulta con un deterioro progresivo de su salud.

Los estudios indicaban que el cáncer estaba en remisión, pero nuevas pruebas revelaron que su corazón estaba fallando.

El diagnóstico fue claro: la quimioterapia había causado un daño silencioso y permanente al músculo cardíaco. Aunque el cáncer no volvió, el corazón del paciente nunca se recuperó.

El caso, ocurrido a finales de los años 90, se convirtió para Koczwara en una señal temprana de un fenómeno que hoy preocupa a médicos y sistemas de salud en todo el mundo.

Las terapias contra el cáncer han incrementado de forma significativa la supervivencia a largo plazo. Sin embargo, muchos pacientes viven ahora lo suficiente como para desarrollar efectos tardíos, particularmente en el sistema cardiovascular.

De acuerdo con especialistas, el propio tratamiento oncológico se ha convertido en un factor de riesgo para enfermedades del corazón, que puede sumarse a condiciones preexistentes como hipertensión, tabaquismo, obesidad o diabetes.

Tratamientos contra el cáncer

De acuerdo con Koczwara, “hay un precio que pagar y ese precio no es menor”.

Actualmente, la oncóloga de Sídney dirige el primer centro dedicado a la sobrevivencia al cáncer en Australia, enfocado no solo en la remisión tumoral, sino en las consecuencias de largo plazo del tratamiento.

¿Cuáles son los nuevos riesgos tras un tratamiento oncológico?

Las cifras de sobrevivientes de cáncer han alcanzado niveles sin precedentes. En Estados Unidos hay más de 18 millones de personas que han superado la enfermedad; en Australia, más de 1.2 millones. En Europa y Asia, los números también continúan en aumento conforme mejoran los tratamientos.

Las terapias modernas son considerablemente más potentes que las disponibles a principios de los años noventa. Entre ellas se encuentran los inhibidores de puntos de control inmunológico, que activan el sistema inmune contra los tumores; los fármacos que bloquean el suministro de sangre a los tumores; y los tratamientos dirigidos que atacan alteraciones genéticas o moleculares específicas del cáncer.

Estas terapias, si bien han transformado el pronóstico de muchos pacientes, también pueden afectar el funcionamiento del corazón. Las inmunoterapias, por ejemplo, pueden causar inflamación cardíaca, una complicación rara pero potencialmente mortal, que ocurre en menos del 1 por cierto de los pacientes.

Los medicamentos que interfieren con los vasos sanguíneos pueden elevar la presión arterial en hasta 40 por ciento de los casos, mientras que las terapias dirigidas pueden alterar rutas moleculares esenciales para la función cardíaca.

Tratamientos contra el cáncer

Los médicos señalan que los efectos cardiovasculares no siempre se presentan de forma inmediata. En muchos casos, el daño es progresivo y puede tardar años en manifestarse, lo que dificulta su detección temprana y su atribución directa al tratamiento oncológico.

Aumentan muertes por enfermedad cardíaca

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos reflejan una tendencia consistente con estas observaciones clínicas.

Los certificados de defunción, que indican enfermedad cardíaca como causa principal, pero que también registran antecedentes de cáncer, aumentaron de aproximadamente 4.7 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 5.5 en 2024.

Aunque el incremento es moderado, los especialistas consideran que incluso aumentos pequeños pueden ser señales tempranas de un problema emergente.

Además, muchos de los medicamentos oncológicos actuales son relativamente nuevos, por lo que los expertos advierten que aún se requiere tiempo para observar plenamente su impacto cardiovascular a largo plazo en los datos poblacionales.

Un problema antes subestimado

Koczwara recuerda que la toxicidad cardíaca de las antraciclinas —un tipo de quimioterapia ampliamente utilizado— ya era conocida en los años noventa. Sin embargo, en ese entonces la cardio-oncología aún no existía como un campo formal, y los riesgos cardíacos a largo plazo no formaban parte habitual de las conversaciones entre médicos y pacientes.

“No lo advertí lo suficiente”, reconoce. “Su vida quedó arruinada”. El policía tenía alrededor de 60 años cuando regresó a consulta con fatiga persistente. Durante varios años, su salud se deterioró hasta que finalmente murió por insuficiencia cardíaca.

Los médicos señalan que los efectos cardiovasculares no siempre se presentan de forma inmediata. (Foto: Shutterstock)

La experiencia marcó a la oncóloga, quien posteriormente orientó su carrera hacia el estudio de la sobrevivencia al cáncer y sus efectos secundarios.

Investigadores buscan la relación cardio-oncología para prevenir muertes

La comunidad médica ha comenzado a responder a este reto. Investigadores buscan identificar qué pacientes tienen mayor riesgo y desarrollar estrategias para intervenir antes de que ocurra un daño irreversible, incluyendo el inicio temprano de medicamentos cardioprotectores cuando aparecen señales de estrés cardíaco.

Cada vez más hospitales han creado clínicas especializadas en cardio-oncología. Además, existe una mayor vigilancia para detectar de forma temprana problemas como hipertensión en pacientes con cáncer, con el objetivo de iniciar tratamiento oportuno.

Javid Moslehi, cardiólogo de la Universidad de California en San Francisco, señala que prácticamente todas las terapias oncológicas importantes pueden dejar una huella en el corazón. Dado que muchos pacientes reciben múltiples tratamientos a lo largo del tiempo, los efectos pueden ser acumulativos.

Impacto en pacientes jóvenes y seguimiento a largo plazo

Varios tipos de cáncer, como el de mama, el colorrectal y ciertos cánceres de la sangre, se diagnostican cada vez más en adultos jóvenes.

Esto implica que muchos sobrevivientes podrían enfrentar décadas de riesgo cardiovascular.

Estudios de largo plazo muestran que quienes recibieron ciertos tratamientos pueden enfrentar un riesgo elevado de problemas cardíacos graves hacia la mediana edad.

Susan Cheng, cardióloga del Centro Médico Cedars-Sinai, advierte que padecimientos comunes como obesidad, diabetes e hipertensión pueden amplificar con el tiempo los efectos cardíacos del tratamiento.

Además, persisten brechas en el seguimiento médico cuando los pacientes pasan de la atención oncológica especializada a la atención primaria.

Aunque la mayoría de los sobrevivientes no desarrollará complicaciones cardíacas severas, los especialistas coinciden en que la sobrevivencia no debe entenderse solo como la ausencia de cáncer.

El manejo del riesgo cardiovascular forma parte central de la atención posterior al tratamiento, ya que, en muchos casos, será el corazón el que determine la calidad y duración de vida de los pacientes.

Con información de Bloomberg.