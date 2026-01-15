Circuito Actinver 2026: inversión social y alianzas estratégicas para fortalecer la prevención del cáncer en México

En un contexto donde el cáncer se mantiene como uno de los principales retos de salud pública en México, Corporación Actinver presentó Circuito Actinver 2026, una iniciativa de responsabilidad social que articula esfuerzos del sector privado y organizaciones civiles para impulsar la prevención, detección temprana y atención del cáncer colorrectal y de páncreas.

El proyecto, desarrollado en alianza con la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, I.A.P. (FUTEJE) y el programa VAPORTI, Contra el Cáncer de Páncreas, de Fundación Grisi, apuesta por la participación social como una herramienta de impacto tangible. Bajo el mensaje “Pasos que ayudan”, cada inscripción al evento deportivo se traducirá en un donativo directo para fortalecer programas de diagnóstico oportuno y acompañamiento integral a pacientes.

Cortesía

De acuerdo con estimaciones reconocidas por organismos internacionales, en México se registran más de 207 mil nuevos casos de cáncer cada año. El cáncer colorrectal ocupa el tercer lugar en incidencia y el primero en mortalidad, mientras que el cáncer de páncreas presenta uno de los diagnósticos más tardíos, con una tasa de supervivencia menor al 10% a cinco años. Especialistas advierten que, de no reforzarse la prevención, la incidencia podría aumentar hasta 65% hacia 2040.

Durante la presentación, Luis Hernández Rangel, CEO de Corporación Actinver, señaló que esta iniciativa forma parte de una visión de largo plazo sobre el papel del sector financiero en la agenda social. “El cuidado de la salud es una inversión fundamental. Circuito Actinver 2026 refleja nuestra convicción de que la participación social, bien canalizada, puede generar cambios reales y sostenibles”, afirmó.

Luis Hernández Rangel, CEO de Corporación Actinver.

Por su parte, Fernanda Pastrana, directora del programa VAPORTI de Fundación Grisi, destacó la relevancia de visibilizar el cáncer de páncreas, una enfermedad que suele detectarse en etapas avanzadas. Subrayó que iniciativas como esta permiten acercar información, apoyo y esperanza a pacientes y familias que enfrentan el diagnóstico con recursos limitados.

En el mismo sentido, Francisco Freyría, director general de Fundación FUTEJE, enfatizó que la detección temprana del cáncer colorrectal no solo salva vidas, sino que reduce costos médicos y sociales a largo plazo, al tiempo que mejora la calidad de vida de los pacientes y su entorno familiar.

Cortesía

El Circuito Actinver 2026 se llevará a cabo el próximo 15 de febrero en el Hipódromo de las Américas, con carreras de 5 y 10 kilómetros y actividades recreativas para toda la familia. Se espera la participación de más de 4 mil corredores y cerca de 8 mil asistentes. Los recursos recaudados serán destinados íntegramente a FUTEJE y al programa VAPORTI, consolidando un modelo donde deporte, empresa y filantropía convergen para atender uno de los desafíos más urgentes en materia de salud en el país.