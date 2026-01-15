¿Beber café muy caliente causa cáncer? Esto explican los expertos

Aunque se ha encontrado una relación entre el consumo de bebidas muy calientes y el cáncer de esófago, se requiere mucha más investigación. (Foto: Shutterstock)

¿Tampoco puedes vivir sin una taza de café matutina? Tomar esta bebida bien caliente por las mañanas ofrece una de las mejores sensaciones, más aún si le añades un poco de infusión de canela o un toque de azúcar.

Y aunque este es uno de los rituales favoritos de la mañana —además, claro está, de comer la clásica torta de tamal y el atole champurrado—, desde hace tiempo circula una teoría que afirma que beber líquidos demasiado calientes, como el café, podría aumentar el riesgo de cáncer.

Más específicamente, del de esófago, una parte vital del cuerpo, ya que se trata de un tubo largo que conecta la garganta con el estómago. Antes de que evites a toda costa los tés, cafés o mates calientes, te contamos qué se ha encontrado al respecto.

¿Por qué se cree que tomar café muy caliente puede ocasionar cáncer?

Smita Joshi, oncóloga médica y gastroenteróloga, explica para el portal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center que la idea de una relación entre las bebidas calientes y el cáncer no es nueva.

“Se remonta al menos a la década de 1930”, señala la experta, quien agrega que estas teorías se sustentan en la posibilidad de que los líquidos demasiado calientes destruyan el revestimiento interno del esófago.

Joshi explica que, cuando esto ocurre, se obliga a las células a regenerarse, lo que aumenta la posibilidad de que “algo salga mal y convierta las células normales en cancerosas”.

El café es una buena fuente de antioxidantes, vitamina B3 y minerales entre los cuales destaca el potasio. (Foto: Shutterstock)

Además, un estudio realizado en animales y publicado en American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology señala otra posible explicación: el daño provocado por las bebidas calientes podría debilitar la barrera del esófago y aumentar el riesgo de lesiones causadas por el reflujo ácido.

Estas teorías, que datan de hace más de 90 años, comenzaron a investigarse de manera científica en 2016, en estudios realizados en China e Irán. Más recientemente, una investigación sobre el mismo tema se publicó en la revista Nature.

¿Qué pasa si tomo café muy caliente? Su efecto en el cáncer

La investigación publicada en febrero de 2025 puso a prueba esta teoría al analizar a personas que suelen consumir bebidas muy calientes y compararlas con quienes no lo hacen, con el objetivo de determinar si esta práctica podría aumentar el riesgo de cáncer de esófago.

Para el análisis, los científicos estudiaron únicamente a personas que viven en el Reino Unido. Tras la investigación, encontraron una relación entre el consumo de bebidas muy calientes, como el café o el té, y este tipo de cáncer.

“Beber de cuatro a seis tazas al día o más de bebidas a temperatura caliente se asoció con un mayor riesgo de cáncer (...); beber cuatro tazas al día o menos se vinculó con un riesgo 2.5 veces mayor”, señalan.

Los nutrientes con los que cuenta el café posiblemente cambian debido al método de extracción. (Foto: Shutterstock)

No es la primera vez que se encuentra una asociación de este tipo. Una revisión de estudios publicada en National Library of Medicine en 2010 afirmó que “los resultados disponibles sugieren firmemente que el consumo de bebidas a altas temperaturas aumenta el riesgo de cáncer de esófago”.

En ese artículo se explica que la posible causa es que las bebidas demasiado calientes provocan daño térmico al esófago.

Además, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ha clasificado las bebidas consumidas a 65 °C como “probablemente cancerígenas para los humanos”, de acuerdo con información presentada por The Conversation.

No obstante, existen varios puntos a considerar. La Organización Mundial de la Salud explica que la información disponible sobre la relación entre el consumo de bebidas calientes y el cáncer de esófago es limitada.

¿Beber café muy caliente realmente causa cáncer?

La oncóloga Smita Joshi señala que la evidencia disponible no es del todo clara: “Todas estas conclusiones fueron un poco engañosas”, explica sobre los estudios actuales.

La experta afirma que se necesita más investigación para encontrar una correlación clara entre el cáncer de esófago y el consumo de bebidas calientes, considerando otros factores y hábitos que también incrementan el riesgo.

“Estas poblaciones tienden a estar más expuestas a otros factores que aumentan el riesgo de cáncer, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, cocinar a fuego abierto y los contaminantes ambientales”, explica.

Se necesitan más investigaciones, ya que por ahora la información sobre el cáncer y las bebidas calientes es limitada. (Foto: Shutterstock)

Además, en el caso específico del estudio realizado en China, se pidió a los participantes que calificaran la temperatura del té desde su percepción, sin medirla de forma objetiva.

“No existe evidencia sólida de que beber líquidos calientes por sí solo aumente el riesgo de cáncer de esófago. Por el momento, solo se sugiere que podría aumentar el riesgo en personas que fuman o consumen alcohol”, señala Joshi.

¿Cuál es la temperatura ideal para beber café?

La oncóloga añade que, si te preocupa el efecto de las bebidas muy calientes, puedes esperar unos segundos antes de tomar tu té o café, para consumirlo tibio.

Además, una investigación citada por The Conversation señala que la temperatura ideal para evitar daños al esófago sin afectar el sabor es de 57.8 °C.

El portal añade que un estudio descubrió que dar sorbos muy grandes de café puede aumentar la temperatura del esófago hasta 12 °C, lo que puede causar daño. Por ello, se recomienda beberlo a pequeños sorbos.

Lo ideal es beber el café no muy caliente y a sorbos pequeños. (Shutterstock) (Shutterstock)

Es importante tener en cuenta que las investigaciones no relacionan el cáncer de esófago específicamente con el café, sino con la temperatura a la que se consume. Por lo tanto, tomar esta bebida tibia de forma ocasional no tendría efectos negativos.

Por el contrario, el portal Health University of Utah explica que, gracias a sus antioxidantes, el consumo de café se ha asociado con un menor riesgo de algunos tipos de cáncer, como el de la cavidad oral, orofaríngeo, de garganta, de cabeza y cuello.