Cartier celebra el Día de las Madres con joyas y relojes que reinventan la elegancia

En el universo de Cartier, la sofisticación adquiere constantemente nuevas dimensiones. Para este Día de las Madres, la firma francesa presenta dos expresiones excepcionales que rinden homenaje a la feminidad desde enfoques distintos pero complementarios: la audacia contemporánea de Clash de Cartier y el refinamiento eterno del reloj Baignoire. Ambas propuestas revelan la capacidad de la Maison para reinventar los códigos clásicos mediante diseños vanguardistas, detalles sensoriales y una impecable excelencia artesanal.

Clash de Cartier amplía su propuesta estética con piezas completamente flexibles que desafían las formas tradicionales de la alta joyería. La línea incorpora nuevas versiones de collares y brazaletes elaborados en oro amarillo, material que se suma a las emblemáticas interpretaciones en oro rosa. Estas creaciones destacan por su compleja ingeniería, resultado de la unión entre técnicas tradicionales, como la fundición a la cera perdida, y procesos de mecanizado de alta precisión que integran hasta 600 componentes distintos. Cada segmento articulado es trabajado y pulido manualmente para lograr una estructura fluida, ligera y dinámica que incluso genera una delicada vibración sonora al movimiento.

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La colección también evoluciona mediante una paleta cromática vibrante y volúmenes de gran presencia. Ágata teñida en verde y rojo, calcedonia rosa y ónix enriquecen anillos, pendientes y colgantes con contrastes sofisticados y una marcada arquitectura visual. Estas piedras se combinan con los característicos picots metálicos en composiciones perfectamente alineadas que requieren un minucioso trabajo de ensamblaje. En sus versiones XL, la línea adquiere un carácter aún más poderoso con collares, pulseras y anillos de gran formato, mientras los pendientes modulares ofrecen distintas maneras de llevarse. De esta manera, Clash de Cartier reafirma el legado creativo de la Maison, inspirado desde inicios del siglo XX en formas gráficas y referencias industriales reinterpretadas con una visión actual.

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Por su parte, el reloj Baignoire encarna la faceta más refinada de Cartier como creador de piezas relojeras y joyeras. Concebido originalmente en 1958 y nombrado oficialmente en 1973, este emblemático diseño reaparece ahora revestido con el motivo clou de Paris. Desde el brazalete rígido hasta la caja y la esfera, cada superficie está decorada con esta textura geométrica que aporta profundidad, ritmo y un atractivo táctil único. Realizado en oro monocromático, el modelo conserva elementos distintivos como sus curvas ovaladas, la corona engastada con zafiro y una estética depurada que resalta su identidad atemporal.

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Esta reinterpretación también pone de manifiesto el virtuosismo de los talleres de la Maison. Durante el proceso final, los artesanos realizan un pulido completamente manual para preservar el relieve del clou de Paris y potenciar el brillo del metal. Cartier lleva la propuesta aún más lejos con una edición adornada con diamantes, donde un engaste nieve en la esfera y piedras colocadas de manera invertida sobre la caja crean un espectacular juego lumínico y volumétrico.

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Con Clash de Cartier y el renovado Baignoire, la Maison celebra el Día de las Madres a través de piezas que fusionan creatividad, innovación y tradición. Dos expresiones del lujo contemporáneo que honran la elegancia femenina con carácter, sofisticación y una visión estética inconfundible.