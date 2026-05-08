Banco BASE: referente en banca empresarial y excelencia en cultura laboral

Detrás de cada transacción exitosa y de cada gráfica de rentabilidad en Banco BASE, hay una historia humana. Para esta institución de 40 años, los números son el resultado, nunca el punto de partida. La verdadera esencia de BASE reside en su “ADN”, una cultura organizacional viva y vibrante que se nutre diariamente de las experiencias, aspiraciones y el compromiso de más de 1,500 colaboradores. Es la historia de cómo una organización puede crecer un 50% en tres años manteniendo la cercanía y el propósito humano en el centro de su operación.

El sentido de pertenencia en Banco BASE se vive a través de la equidad y la pluralidad, vistas no como cuotas a cumplir, sino como ventajas competitivas. Este 2026 ha sido un año de hitos fundamentales para su cultura, al haber sido reconocidos por Great Place to Work como el 7mo mejor lugar para trabajar en México. Este logro reciente se complementa con su posición como el 11vo mejor lugar para trabajar para mujeres a nivel nacional, lo que ratifica que la agilidad y el expertise financiero que los distingue nacen de un equipo sólido, diverso y comprometido.

Cortesía.

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La riqueza humana de Banco BASE proviene de su diversidad generacional. El banco es un ecosistema dinámico donde conviven y colaboran cuatro generaciones distintas. La energía y el pulso digital nativo de la Generación Z (15%) se entrelazan con la experiencia y la visión estratégica de los Boomers (4%), mientras que los Millennials (65%) y la Generación X (16%) actúan como puentes de transformación, gestión y custodia del conocimiento. Esta mezcla única permite a la organización, con una edad promedio de 36 años, mantenerse joven, ágil y relevante, entendiendo los nuevos tiempos sin perder el rigor que la industria exige.

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Pero Banco BASE no solo se preocupa por lo que los colaboradores aportan a la organización, sino también por su bienestar integral. El enfoque en el bienestar incluye un sólido programa de salud mental, con más de 500 colaboradores utilizando estos beneficios, y un liderazgo que confía plenamente en la implementación de acciones de mejora, como lo valida el 94% de confianza en la dirección. Con un total de 57,405 horas de capacitación destinadas a potenciar el talento técnico y las habilidades de liderazgo, la organización demuestra que cree firmemente en el proyecto de largo plazo de cada una de sus personas.

Al final, Banco BASE es más que una entidad financiera; es una comunidad vibrante de personas que creen que la banca puede ser humana, tecnológica y altamente rentable al mismo tiempo. Es un lugar donde la gente no solo encuentra un trabajo, sino un proyecto de vida donde crecer, innovar y dejar huella para los próximos 40 años.

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Esta solidez humana es, en última instancia, el motor que permite a Banco BASE cumplir su promesa más ambiciosa: ser el aliado estratégico que simplifica la tesorería internacional de las empresas. No es solo tecnología o divisas; es un equipo de expertos que combina empatía con una especialización profunda para ofrecer certidumbre en entornos volátiles. Al elegir a BASE, una empresa no solo accede a soluciones financieras de clase mundial, sino a una comunidad de 1,500 personas comprometidas con el éxito de su negocio, donde la agilidad, la transparencia y el acompañamiento personalizado convierten cada transacción en una relación de confianza a largo plazo.