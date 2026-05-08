El Financiero alista el foro “Construyendo oportunidades: crecimiento económico con equidad”

El próximo 13 de mayo de 2026, El Financiero realizará el foro virtual “Construyendo oportunidades: crecimiento económico con equidad”, un encuentro de alto nivel que reunirá a autoridades federales, líderes empresariales, representantes del sector financiero y especialistas en inversión para analizar el panorama económico del país y las oportunidades que surgen ante los cambios globales, la revisión del T-MEC y la implementación del denominado Plan México.

El foro tiene como objetivo impulsar una conversación informada sobre las oportunidades de crecimiento económico con equidad, así como los retos que enfrenta México en materia de inversión, infraestructura, energía, logística y comercio internacional. En un entorno internacional marcado por la redefinición de las cadenas productivas y las tensiones comerciales, el encuentro buscará identificar estrategias que fortalezcan la competitividad del país y atraigan nuevas inversiones.

Para dar inicio al foro, se contará con la participación de Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público de México, quien ofrecerá la conferencia magistral “La estrategia financiera del gobierno mexicano para 2026: Plan México y Programa de Infraestructura”. Durante su intervención abordará las prioridades financieras de la administración federal y las estrategias enfocadas en fortalecer la inversión pública y el desarrollo de infraestructura en el país.

El primer panel, titulado “Conectando Inversiones: Financiamiento, Infraestructura y Logística”, reunirá a Francisco Cervantes Díaz, coordinador del Consejo para la Promoción de Inversiones en México; Salvador Daniel Kabbaz Zagal, CEO de Grupo Danhos; y Gustavo Tomé Velázquez, presidente de Fibra Plus y CEO y fundador de Skyway Equities. La moderación estará a cargo de Víctor Piz, director de Información Económica y de Negocios y editor en jefe de El Financiero. Durante esta mesa se abordarán los retos de infraestructura y financiamiento que enfrenta México para consolidarse como un destino estratégico para la inversión nacional e internacional.

Posteriormente, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, ofrecerá la conferencia magistral “Desarrollo del sector energético mexicano y nuevas fórmulas de inversión mixta”, donde expondrá las perspectivas del sector energético y los modelos de colaboración entre gobierno e iniciativa privada.

Más adelante se llevará a cabo el segundo panel, “Oportunidades en el Sector Energético: Nuevas fórmulas de participación empresarial”, con la participación de Eduardo Ramos, CEO de ALOM Infra; Enrique Riquelme Vives, presidente ejecutivo de Cox; y Abraham Zamora Torres, presidente de Sempra Infraestructura México. Los panelistas discutirán las oportunidades de inversión energética y los nuevos mecanismos de participación empresarial en proyectos estratégicos.

La agenda también contempla la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien compartirá información sobre “La estrategia de crecimiento del Plan México y la revisión del T-MEC”, donde expondrá la visión del gobierno federal respecto al futuro económico y comercial del país, así como las oportunidades derivadas de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Finalmente, el tercer panel, “Plan México y Estrategias para el T-MEC”, será moderado por Enrique Quintana, Vicepresidente y Director General Editorial de El Financiero; y contará con la participación de María Ariza García-Migoya, directora general de BIVA; Alejandro Franco Rodríguez, fundador y director general de QSM Semiconductores; y Sergio E. Contreras Pérez, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.

Con este foro, El Financiero busca consolidar un espacio de análisis y diálogo estratégico entre autoridades y líderes empresariales para identificar oportunidades de desarrollo económico en México. A través de conferencias magistrales y paneles especializados, “Construyendo oportunidades: crecimiento económico con equidad” pondrá sobre la mesa temas clave como infraestructura, inversión, energía y comercio internacional, con el objetivo de impulsar propuestas que fortalezcan la competitividad del país y favorezcan un crecimiento más incluyente en el contexto de los desafíos globales.

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