¡Justicia para las ARMY!: Detienen a 14 presuntos revendedores de boletos en concierto de BTS

El grupo de k-pop coreano BTS se presentará dos noches más en el GNP Seguros. (Cuartoscuro).

La Secretaría de Seguridad Ciudadada de la Ciudad de México (SSCCDMX) informó que durante el primer cocierto de BTS se detuvó a 14 personas por posiblemente revender boletos, en el Estadio GNP Seguros.

En una publicación de la red social X, las autoridades detallaron que son nueve adultos y 5 menores de edad los involucrados en el delito.

El grupo de k-pop coreano BTS se presentará dos noches más en el GNP Seguros. Previamente, visitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

¿Qué no debes hacer en los conciertos de BTS?

Si como parte del army asistirás a las dos próximas fechas de BST, es importante que sepas que hay algunas cosas que no debes hacer.

Por ejemplo, las y los fans suelen acampar horas e incluso días antes del evento afuera del recinto.

Sin embargo, en esta ocasión quedó prohibido según el sitio web del Estadio GNP Seguros. Otras acciones que no puedes realizar son:

Una vez que te escaneen tu boleto, NO podrás reingresar.

NO podrás permanecer en las áreas de estacionamiento ni consumir bebidas alcohólicas en ellos.

Sin importar lo anticipado que llegues al concierto, NO podrás acampar.

Si llegas de manera anticipada, NO podrás apartarle lugar a alguien más.

NO podrás vender ningún tipo de producto sin una licencia autorizada.

NO podrás ingresar si vienes en estado de ebriedad o bajo efectos de algún estupefaciente.

Tampoco puedes ingresar con lásers, cornetas, gotas para los ojos, medicamentos de venta libre, maquillaje líquido, casas de campaña, sillas, sombrillas o paraguas.

¿Dónde comprar mercancía oficial de BTS en la CDMX?

Parte del ritual para ir a un concierto es adquriri algún recuerdo de la banda: una playera, una tasa, una pluma y bolsas de mano son parte del arsenal que se prepara para los fans.

Sin embargo, en ocasiones los comerciantes abusan con los precios y los productos no son originales. Por ello, te decimos dónde adquirir merch oficial de BTS.

El esquema de venta durante los conciertos contempla dos tipos de puntos oficiales: dentro y fuera del Estadio GNP Seguros.

Desde el 6 de mayo, en los alrededores del Estadio GNP se colocarán puestos exteriores en los cuales podrás encontrar incluso el Official Light Stick y los discos.