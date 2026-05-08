¡Justicia para las ARMY!: Detienen a 14 presuntos revendedores de boletos en concierto de BTS

La Secretaría de Seguridad Ciudadada de la Ciudad de México (SSCCDMX) informó que durante el primer cocierto de BTS se detuvó a 14 personas por posiblemente revender boletos, en el Estadio GNP Seguros.
En una publicación de la red social X, las autoridades detallaron que son nueve adultos y 5 menores de edad los involucrados en el delito.
El grupo de k-pop coreano BTS se presentará dos noches más en el GNP Seguros. Previamente, visitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
¿Qué no debes hacer en los conciertos de BTS?
Si como parte del army asistirás a las dos próximas fechas de BST, es importante que sepas que hay algunas cosas que no debes hacer.
Por ejemplo, las y los fans suelen acampar horas e incluso días antes del evento afuera del recinto.
Sin embargo, en esta ocasión quedó prohibido según el sitio web del Estadio GNP Seguros. Otras acciones que no puedes realizar son:
- Una vez que te escaneen tu boleto, NO podrás reingresar.
- NO podrás permanecer en las áreas de estacionamiento ni consumir bebidas alcohólicas en ellos.
- Sin importar lo anticipado que llegues al concierto, NO podrás acampar.
- Si llegas de manera anticipada, NO podrás apartarle lugar a alguien más.
- NO podrás vender ningún tipo de producto sin una licencia autorizada.
- NO podrás ingresar si vienes en estado de ebriedad o bajo efectos de algún estupefaciente.
- Tampoco puedes ingresar con lásers, cornetas, gotas para los ojos, medicamentos de venta libre, maquillaje líquido, casas de campaña, sillas, sombrillas o paraguas.
¿Dónde comprar mercancía oficial de BTS en la CDMX?
Parte del ritual para ir a un concierto es adquriri algún recuerdo de la banda: una playera, una tasa, una pluma y bolsas de mano son parte del arsenal que se prepara para los fans.
Sin embargo, en ocasiones los comerciantes abusan con los precios y los productos no son originales. Por ello, te decimos dónde adquirir merch oficial de BTS.
El esquema de venta durante los conciertos contempla dos tipos de puntos oficiales: dentro y fuera del Estadio GNP Seguros.
Desde el 6 de mayo, en los alrededores del Estadio GNP se colocarán puestos exteriores en los cuales podrás encontrar incluso el Official Light Stick y los discos.
- Puerta 6
- Puerta 15
- Mr. Merch en Palacio de los Deportes