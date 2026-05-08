Con J Balvin y Belinda: Así serán las tres inauguraciones del Mundial 2026

La ceremonia de inauguración en México será la principal apertura de la Copa del Mundo 2026 y tendrá una duración aproximada de 16 minutos y 30 segundos. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

A 34 días del inicio del Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, la FIFA reveló detalles sobre las tres inauguraciones que planea realizar en cada uno de los países sede.

Artistas como Belinda, J Balvin, Katy Perry y Michael Bublé están contemplados para ponerle ritmo a la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA el próximo 11 de junio.

De acuerdo con los planes de la FIFA, el objetivo es que cada una de las ceremonias tenga una identidad distinta, con base en la cultura y el estilo musical de los países anfitriones. Para ello, apostará por espectáculos que mezclen géneros como pop, cumbia, música urbana, rock, K-pop y regional mexicano.

¿Qué artistas estarán en las inauguraciones del Mundial 2026?

El camino de México en el Mundial 2026 inicia con el partido contra Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México, antes Estadio Azteca, inmueble que se convertirá en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas tras las ediciones de 1970 y 1986.

La ceremonia de inauguración en México tendrá una duración aproximada de 16 minutos y 30 segundos y se prevé que el espectáculo comience 90 minutos antes del arranque del partido.

Entre los artistas contemplados para la inauguración en México aparecen Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules y la cantante sudafricana Tyla.

Además de formar parte de la inauguración en México, Belinda y Los Ángeles Azules colaboraron en el álbum oficial del Mundial 2026 con la canción ‘Por Ella’.

¿Qué sabemos de la inauguración del Mundial 2026 en EU y Canadá?

Un día después del inicio en México, Canadá realizará una ceremonia especial el 12 de junio durante el partido contra Bosnia y Herzegovina, en Toronto. Entre los artistas contemplados para el espectáculo aparecen Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

Ese mismo día, Estados Unidos debutará contra Paraguay y el espectáculo será encabezado por Katy Perry. Además, la FIFA contempla la participación del rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa de Blackpink y la cantante paraguaya Marilina Bogado.

¿Qué otros artistas participarán en la Copa del Mundo de la FIFA?

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) contempla a otros artistas internacionales que participarán en distintas actividades relacionadas con las ceremonias del torneo. Entre ellos aparecen:

J Balvin

Anitta

Danny Ocean

Elyanna

Vegedream

Jessie Reyez

Nora Fatehi

William Prince

La FIFA busca convertir el Mundial 2026 en un espectáculo cultural y musical, además de deportivo, por lo que apostó por ceremonias diferenciadas para cada país anfitrión con artistas de géneros como pop, música urbana, K-pop, cumbia, regional mexicano y Afrobeats.

¿Qué canciones ya forman parte del álbum oficial del Mundial 2026?

Además de los preparativos musicales para la inauguración, la FIFA también comenzó a revelar las canciones que formarán parte del álbum oficial de la Copa del Mundo 2026, proyecto que incluirá colaboraciones de artistas latinoamericanos, estadounidenses y europeos.

Recientemente se dio a conocer que Shakira formará parte del álbum oficial del Mundial 2026 con la canción Dai Dai, tema que interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy.

La colombiana se convirtió en una de las artistas más vinculadas con los himnos mundialistas después del éxito de Waka Waka en Sudáfrica 2010 y La La La durante Brasil 2014.

Hasta ahora, los sencillos confirmados para el soundtrack del Mundial 2026 son:

Lighter — Carín León y Jelly Roll

— Carín León y Jelly Roll Por Ella — Belinda y Los Ángeles Azules

— Belinda y Los Ángeles Azules Echo — Daddy Yankee y Shenseea

— Daddy Yankee y Shenseea Illuminate — Jessie Reyez y Elyanna

— Jessie Reyez y Elyanna Dai Dai — Shakira y Burna Boy

El Mundial 2026 promete convertirse en una fiesta musical fuera de las canchas con las ceremonias, colaboraciones internacionales y canciones oficiales que buscarán acompañar el ambiente pambolero desde antes del silbatazo inicial.