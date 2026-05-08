AMF inicia nueva etapa para fortalecer la competitividad ferroviaria

La industria ferroviaria mexicana busca consolidarse como un eje estratégico para la competitividad regional y el fortalecimiento de las cadenas logísticas, en un contexto marcado por la transformación del comercio internacional y la creciente integración de Norteamérica.

En ese escenario, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) realizó una nueva edición de Conexión AMF, foro bimestral que reunió a concesionarios ferroviarios, autoridades, especialistas y empresas vinculadas al sector para analizar los principales retos y oportunidades de la industria.

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El encuentro fue encabezado por Francisco Fabila Rubio, presidente de la AMF, quien destacó que el sistema ferroviario mantiene un papel clave para el movimiento de mercancías y la eficiencia del comercio exterior mexicano. Durante su participación, señaló que en el último trimestre el tráfico ferroviario registró crecimiento, particularmente en los segmentos automotriz, agrícola e intermodal.

Francisco Fabila también reconoció el anuncio del Gobierno de México sobre la creación de una Ventanilla Única de Comercio Exterior, mecanismo que busca agilizar y modernizar los procesos vinculados al intercambio comercial.

En el marco del evento, la AMF formalizó el nombramiento de la Mtra. Paulina Téllez Martínez como nueva directora general de la asociación. El presidente del organismo afirmó que esta nueva etapa permitirá fortalecer la agenda regulatoria, técnica y operativa del sector, así como impulsar acciones orientadas al cambio modal, la seguridad de la carga y el desarrollo de infraestructura ferroviaria.

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La jornada incluyó además la participación de Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la Negociación Técnica del T-MEC, quien presentó un análisis sobre el contexto actual del tratado comercial y los desafíos que enfrenta Norteamérica para mantener su competitividad e integración regional.

Por su parte, Hoffman Lijeron, CEO de CG Railway, destacó la relevancia estratégica del corredor ferroviario marítimo entre Coatzacoalcos y Mobile, conocido como “Ferrobuque”, como una alternativa para diversificar rutas logísticas y fortalecer el comercio bilateral entre México y Estados Unidos.

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En materia tecnológica, Juan Carlos Plasencia, líder Crossborder de Ferrovalle Intermodal, expuso avances relacionados con la automatización de terminales ferroviarias mediante herramientas de Inteligencia Artificial, mientras que Omar Torres, gerente general de DOZZER, compartió experiencias sobre supervisión y ejecución de infraestructura ferroviaria especializada.

Los participantes coincidieron en que el sistema ferroviario continuará desempeñando un papel central en la competitividad industrial y logística del país.