¡México vs. Sudáfrica en debut del Mundial 2026! Calendario de la Selección en fase de grupos

México está en el Grupo A del Mundial 2026. Estas son las fechas clave para la Selección Mexicana.

¡Tenemos rivales confirmados de México para el Mundial 2026! Este viernes se realizó el sorteo de la Copa del Mundo en donde conocimos no solo a los oponentes de la Selección, sino todos los grupos para la justa.

En esta primera fase, la Selección Mexicana juega la inauguración del Mundial 2026 contra Sudáfrica, misma que se repite 16 años después (recordemos que este mismo enfrentamiento ocurrió en el primer juego del Mundial 2010).

Dentro del calendario del Mundial 2026 tenemos la fase de grupos, que se juega del 11 al 27 de junio, y dentro de estas fechas, la Selección de Javier Aguirre jugará contra los demás integrantes del Grupo A.

Mundial 2026: ¿Qué selecciones están en el Grupo A?

México es cabeza de serie en el Grupo A gracias a su condición de anfitrión en el Mundial 2026, por lo que se ubica en el bombo 1. Los demás bombos para el grupo A son:

A1: México

A2: Corea del Sur

A3: Sudáfrica

A4: Ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda).

La presidenta Claudia Sheinbaum sacó la pelotita de México en el Sorteo del Mundial 2026. (Presidencia)

Esto significa que no están completamente definidos los rivales de México para el Mundial, de lo que se quejó Javier Aguirre al término del sorteo, pues el hecho de que le tocara al ‘Tricolor’ uno de los rivales de repechaje le da cierta ‘desventaja’ a su estrategia.

“No me voy a quejar, pero me hubiera gustado saber desde hoy los 3 rivales para buscar partidos (amistosos) de ese estilo”, señaló el técnico de la Selección a TV Azteca.

Fechas del Mundial 2026: ¿Cuándo juega México en la fase de grupos?

Al ser cabeza de serie en el Grupo A y anfitrión de la Copa del Mundo, México tiene en sus manos el partido inaugural, que será en la capital del país.

Los otros dos encuentros de la fase de grupos se juegan en el Estadio Akron (Guadalajara) y Estadio Azteca, respectivamente, y ya hay fechas clave para estos encuentros en los que se define si México pasa al quinto partido o se queda en el camino.

México vs. Sudáfrica

Este es el partido inaugural del Mundial 2026 en el que nuestro país es coanfitrión con Estados Unidos y Canadá; sin embargo, al estar en el Grupo A, México se quedó con la inauguración.

Curiosamente, este mismo encuentro fue aquel que inauguró el Mundial de Sudáfrica 2010, aunque en esa ocasión la Selección Mexicana fue visitante y el marcador terminó en empate 1-1. ¿Será que se repite la historia, o México cambiará este resultado?

Fecha: 11 de junio de 2026

Sede: Estadio Ciudad de México.

México vs. Corea del Sur

Una semana después, los mexicanos viajan a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur, al que vieron por última vez en una justa mundialista durante Rusia 2018, precisamente en la fase de grupos. En aquella ocasión, los mexicanos le ganaron a los asiáticos con goles de Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

No obstante, su último partido fue un amistoso en septiembre pasado, donde el ‘Tricolor’ empató 1-1 a República de Corea.

Fecha: 18 de junio de 2026

Sede: Estadio Guadalajara, Jalisco.

México vs. ganador del repechaje de la UEFA D

El último rival de México todavía no se define, pues faltan los repechajes de la UEFA, con los que se completan las selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda son las 4 selecciones que se disputan un lugar en la Copa del Mundo y su lugar en el Grupo A, donde se enfrentarán contra México en la capital del país.