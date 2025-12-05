Hugo Sánchez le da ‘llegue’ a la Selección Mexicana y a Javier Aguirre: ’No tenemos grandes figuras’

Hugo Sánchez mencionó en el sorteo del Mundial 2026 que no hay grandes figuras en la actual Selección Mexicana, dirigida por Aguirre.

Aún no suena el silbatazo inicial, pero ya tuvimos la primera entrada fuerte del partido. Durante el Sorteo del Mundial 2026, se dio la primera carga y fue entre mexicanos. Hugo Sánchez criticó a la Selección Mexicana de Futbol y a su técnico Javier Aguirre.

Hugo Sánchez, exdelantero del Real Madrid, Pumas, América y de la misma Selección Mexicana de Futbol, fue entrevistado minutos después de que la presidenta Claudia Sheinbaum participó en el Sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Durante la gala, Dany Ramírez cuestionó a Hugo Sánchez sobre sus recuerdos del Mundial de México 1986, donde el delantero mexicano anotó su único gol en una Copa del Mundo.

Luego, le preguntó qué piensa de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA y, fiel a su estilo, Hugo Sánchez no se guardó nada.

“Estamos en una etapa de transición, donde Javier Aguirre, técnico de la Selección, y Rafa Márquez están buscando un estilo de juego óptimo. México siempre ha jugado en conjunto”, dijo Hugo Sánchez.

Hasta ahí, el juego limpio reinó. El problema vino segundos después, cuando Hugo Sánchez aseguró que la Selección Mexicana actual carece de grandes figuras. “México no tiene grandes individualidades”, señaló Sánchez.

¿Cómo llega la Selección Mexicana al Mundial 2026?

Dias antes del sorteo del Mundial 2026, México anunció un par de partidos amistosos previos a su participación en la Copa del Mundo.

México jugará contra CR7 y Portugal en el Estadio Azteca. Además, la Selección Mexicana también tendrá otro partido de preparación contra Bélgica.

Es importante destacar que el México vs. Portugal será el partido de la reinauguración de Estadio Azteca, ahora Banorte.

Pese a que ambos partidos han despertado el interés de los aficionados al futbol, de la mano de Javier Aguirre, la Selección Mexicana de Futbol no pasa por su mejor momento actualmente.

A mediados de noviembre pasado, México perdió ante Paraguay por marcador de 2-1.

Con ese resultado el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre ligan una mala racha de seis partidos sin victoria de manera consecutiva en su preparación para el Mundial 2026.

Antes de la derrota ante Paraguay, Colombia venció a México y por goliza de 4-0.

Bajo la batuta del técnico argentinoNéstor Lorenzo, Colombia capitalizó su control del mediocampo y la efectividad de sus atacantes.

Los goles fueron obra de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.