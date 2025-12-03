México en el Mundial 2026: ¿Cuáles son las ventajas de la Selección por ser cabeza del Grupo A?

Javier Aguirre es el entrenador de México y Raúl Jiménez el llamado a ser el líder del equipo (Foto: EFE).

La Selección Mexicana conocerá su destino deportivo el próximo viernes en el sorteo del Mundial de 2026, beneficiada por ser uno de los anfitriones y, por lo tanto, cabeza de grupo.

El primero de los privilegios llegó al ser una de las tres sedes del Mundial, pues México no tuvo que jugar las eliminatorias de Concacaf, por lo que tuvo pase directo a la justa.

México jugará como cabeza de serie en el Grupo A y, ante esto, el sorteo le podría salir a modo para debutar contra selecciones de bajo nivel para, poco a poco, tomar confianza.

También, al ser cabeza de grupo, México evitará en la primera fase a la mayoría de los favoritos. Al estar en el mismo bombo que Argentina, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica, mejores clasificados en el ranking FIFA, no se enfrentará con ellos en primera fase.

El sorteo mundialista es el 5 de diciembre, en donde se definen los destinos de los 48 equipos en el torneo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, AP).

También hay que considerar que el equipo podría debutar ante el Egipto de Mohamed Salah, la Noruega de Erling Haaland o el Paraguay de Julio César Enciso que le ganó a la Selección en amistoso.

Y es que el rival de México el 11 de junio en el Estadio Banorte (Azteca) será uno del bombo 3, diferente a Panamá al ser de la misma confederación. De este modo, se suman como posibles rivales ante los que los mexicanos serían favoritos: Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Por último, la Selección Mexicana tiene la ventaja de ya conocer cuándo y dónde jugará sus partidos, a diferencia de la gran mayoría que deberá esperar al 6 de diciembre, un día después del sorteo, para conocer su itinerario. Así jugará México la fase de grupos:

11 de junio en Ciudad de México (Banorte/Azteca)

18 de junio en Guadalajara (Akron)

24 de junio en Ciudad de México (Banorte/Azteca)

México ya conoce parte de su destino gracias a que es local pero habrá que conocer a rivales de grupo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

México llega con crisis de resultados al terminar 2025

El entrenador Javier Aguirre ha tenido que afilar a su equipo en amistosos con resultados pobres y reconoce estar con el tiempo en contra para armar un cuadro competitivo.

“Veo cosas que no me gustan; uno piensa que las tiene superadas y se da cuenta de que no. Hay jugadores que pueden y quieren y otros que quieren pero no les alcanza”, dijo Aguirre el pasado 19 de noviembre tras perder ante los guaranís.

Después de ser bicampeón Copa Oro ante Estados Unidos, el ‘Tri’ empató con Japón, Corea, Ecuador y Uruguay, fue goleado 4-0 por Colombia y cayó 2-1 ante Paraguay.

A poco más de medio año del Mundial, las averías del equipo están en todas las líneas. El portero Luis Malagón, quien pinta para ser titular, ha bajado su nivel; en la defensa persisten dudas, sobre todo en la lateral derecha; casi todos los centrocampistas han tenido altibajos y los delanteros han fallado mucho.

Aguirre ha utilizado unos 70 jugadores y todavía tiene incertidumbre de a quién llevar en algunas posiciones.

Javier Aguirre ha confiado en el joven Gil Mora, de 17 años, como parte de su base de jugadores (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock).

Si no hay una lesión, como la de Rodrigo Huescas quien tenía buenas posibilidades de ser titular en la lateral derecha, Aguirre tendrá más margen para terminar de construir a un equipo que después del empate con Uruguay y el revés ante Paraguay ha sido rechazado por su afición.

En vez de aceptar su bajo nivel, algunos jugadores se han quejado por las críticas de la hinchada, lo cual llevó a Aguirre a salir al paso. “El que no esté preparado para ser abucheado y criticado no sirve para estar aquí”, dijo el seleccionador.

A diferencia de otros tiempos, la Selección Mexicana carece de líderes. No hay figuras de un nivel de Hugo Sánchez en el siglo XX o de Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco o Javier ‘Chicharito’ Hernández en el XXI.

Raúl Jiménez, del Fulham de la Premier inglesa, tiene todo para convertirse en el líder goleador de la Selección, pero está por ver si confirma sus goles en el Mundial. Lo mismo pasa con el resto de un equipo que, o crece, o sufrirá el próximo verano en casa y fuera de ella si logra avanzar.

Con información de EFE.