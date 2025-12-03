Monterrey vs. Toluca HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO semifinales de la Liga MX?

Los Rayados de Monterrey reciben el primer partido ante Toluca en una serie a 180 minutos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Liga MX, Club de Futbol Monterrey, Deportivo Toluca).

Los Rayados de Monterrey reabren las puertas del ‘Gigante de Acero’ para recibir al Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, en la ida de semifinales del Apertura 2025.

El encuentro llega cargado de expectativas: el equipo de Sergio Ramos atraviesa un notable impulso anímico luego de eliminar al América en tiempo de descuento, gracias al cabezazo decisivo de Germán Berterame.

Del otro lado, el Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, arriba como líder general, con el mejor ataque y una defensa que fue la segunda más sólida del torneo. Con el portugués Paulinho como referente ofensivo, los ‘Diablos’ buscarán imponer su estilo desde la ida para defender el título.

Horario y transmisión: ¿A qué hora y dónde ver Monterrey vs. Toluca?

El partido de ida se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre con el pitazo inicial a las 21:10 horas desde el Estadio BBVA de los Rayados.

Partido : Rayados vs. Toluca

: Rayados vs. Toluca Instancia : Semifinales ida, Apertura 2025

: Semifinales ida, Apertura 2025 Fecha : Miércoles 3 de diciembre

: Miércoles 3 de diciembre Hora : 21:10 hrs. (CDMX)

: 21:10 hrs. (CDMX) Sede: Estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León

En esta ocasión, los derechos de Televisa (TUDN, ViX y Canal 5) serán compartidos con TV Azteca, que se suma como una opción para los aficionados. Estos son los canales oficiales para seguir el partido:

TV abierta: Canal 5 y Azteca 7

Canal 5 y Azteca 7 TV de paga: TUDN

TUDN Straeming: ViX

ViX Online: aztecadeportes.com y app de Azteca Deportes

Rayados llega con impulso tras dejar fuera al América

Monterrey aterriza en semifinales tras protagonizar una de las series más dramáticas de los cuartos de final. Los regiomontanos obtuvieron la ventaja global 3-2 ante América gracias al gol de Berterame al 90+3′, a pesar de jugar con diez hombres desde el minuto 84.

Ramos, líder defensivo, sostuvo a la línea baja pese a los altibajos defensivos señalados. El equipo de Domenec Torrent llega obligado a ganar la ida para viajar con ventaja a la complicada cancha mexiquense.

Toluca, sólido líder y vigente campeón

El Toluca avanzó con un global de 2-1 sobre Juárez, en una serie en la que el equipo escarlata mostró control pero careció de contundencia, incluso con oportunidades claras de Paulinho, quien tuvo una noche discreta en la vuelta.

Pese a ello, los Diablos presentan números de élite:

Mejor ataque del torneo regular

Segunda mejor defensa

Racha de partidos sin derrota en Liguilla

25 apariciones en semifinales, solo detrás del América

Aunque no contará con Alexis Vega por lesión, Toluca mantiene un frente ofensivo peligroso encabezado por Paulinho y el brasileño Helinho.

¿Cuándo se juega la vuelta Toluca vs. Monterrey?

El juego de vuelta entre ‘Diablos’ y los Rayados será el sábado 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a partir de las 19:00 hrs. (CDMX). La transmisión también será mediante TUDN y Azteca Deportes.

En caso de un empate global, Toluca clasificará a la gran final gracias al criterio de mejor posición en la tabla, como lo indica el reglamento de la Liga MX.

La otra semifinal: Tigres vs. Cruz Azul

El ganador del cruce disputará el título ante el vencedor de la serie Tigres vs. Cruz Azul, un enfrentamiento que también promete máxima tensión por las circunstancias contrarias de ambos equipos.

Tigres llegó a semifinales después de una remontada histórica 5-0 sobre Tijuana, mientras Cruz Azul clasificó por un penal fallado de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Partido de ida: Miércoles 3 de diciembre | 19:00 hrs. (CDMX) | Estadio Olímpico Universitario (CU) | Transmisión: TUDN, Canal 5, ViX, Azteca 7, Azteca Deportes