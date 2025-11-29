América vs. Monterrey HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la vuelta de los cuartos de final Liga MX?

Se define la serie América vs. Monterrey para conocer al primer invitado a semifinales (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Liga MX, Club América, Rayados de Monterrey, Shutterstock).

Las ‘Águilas reciben a los Rayados en el América vs. Monterrey, con los regios confiados y con ventaja de 2-0 en una serie donde ejecutaron un plan casi perfecto en los cuartos de final de la Liga MX.

El duelo en Ciudad de México definirá al primer equipo que avanzará a las semifinales del Apertura 2025, en una eliminatoria en la que Monterrey tiene margen gracias a su contundencia.

Horario cuartos de final: ¿A qué hora y dónde es el América vs. Rayados?

El partido de vuelta entre Club América y Rayados de Monterrey es este sábado, 29 de noviembre, desde el Estadio Ciudad de los Deportes ‘Azulcrema’ en la capital del país.

Partido: América vs. Monterrey

América vs. Monterrey Fase: Cuartos de final Vuelta – Apertura 2025

Cuartos de final Vuelta – Apertura 2025 Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Sábado 29 de noviembre de 2025 Hora: 17:00 hrs (CDMX)

17:00 hrs (CDMX) Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

En caso de un empate en el marcador global, no hay tiempos extras, penales ni gol de visitante; sino que clasificaría el América por la mejor posición en la tabla.

Transmisión del partido de vuelta: ¿Dónde ver América vs. Rayados EN VIVO?

El partido será transmitido en televisión abierta, de paga y en streaming; éstas son las alternativas para ver el juego de vuelta:

Canal 5 (Televisa) - TV abierta

TV abierta TUDN - Servicios de TV de paga

- Servicios de TV de paga ViX Premium - Servicio de streaming de suscripción

Rayados y 'Águilas' chocan con todas sus figuras en un duelo de alto impacto a 180 minutos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, EFE, Cuartoscuro, Liga MX, Rayados de Monterrey, Club América).

¿Cómo llegan América y Rayados al partido de vuelta?

El español Sergio Canales fue la figura en la ida: marcó el primer gol en el 45+3 y asistió a Fidel Ambríz en el 70’, acción que amplió el marcador a 2-0. El equipo de Domenec Torrent, respaldado por la jerarquía defensiva de Sergio Ramos, controló los tiempos y neutralizó los intentos del América.

La zaga regiomontana mantuvo el orden incluso cuando las Águilas empujaron con más intención en el arranque del segundo tiempo. El guardameta Luis ‘Mochis’ Cárdenas firmó una intervención clave en los minutos finales.

La serie favorece a Monterrey: avanza si gana, empata o incluso si pierde por un gol.

El América de André Jardine mostró poca claridad y fue castigado por errores puntuales. La más clara llegó al 91’, cuando Erick Sánchez falló un remate que pudo haber cambiado la inercia del cierre.

Las ‘Águilas’ deberán buscar una remontada obligada ante un rival que no concede espacios. Para avanzar a semifinales, el América necesita ganar por diferencia de dos goles para empatar cuando menos el marcador global.

Resultados de la ida y horarios de los otros partidos de cuartos de final: Calendario de la Liga MX

Así es como se jugaron los partidos de ida de la Liga MX en la Liguilla de este Apertura 2025:

Juárez 1-2 Toluca

Monterrey 2-0 América

Así es como se juegan los partidos de Vuelta