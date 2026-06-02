Javier Corral ‘se arrepiente’: No impugnará investigación contra Maru Campos por secuestro

El senador de Morena, Javier Corral Jurado, anunció este martes 2 de junio que desistirá de la impugnación que había presentado sobre la acción penal contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por secuestro.

Javier Corral, a través de un comunicado, argumentó que su decisión responde a la “distorsión informativa” que se ha generado en torno al caso, así como a la utilización mediática y política sobre Maru Campos.

“El legítimo ejercicio de mis derechos no debe seguir siendo objeto de tergiversación”, sostuvo el legislador, quien afirmó que no contribuirá a lo que calificó como una campaña de victimización mediática y manipulación política encabezada por la gobernadora de Chihuahua.

En el documento, Corral acusó a Maru Campos de actuar con un “doble rasero”, al señalar que mientras en la Ciudad de México ha presentado el procedimiento judicial como un acto de persecución política, en Chihuahua lo ha utilizado como una supuesta prueba de exoneración.

El exgobernador de Chihuahua sostuvo que la resolución relacionada con los hechos del 14 de agosto ya se encuentra firme; sin embargo, aseguró que el presunto montaje en su contra no comenzó ni concluye con ese episodio.

Javier Corral pide a la FGR dar seguimiento a denuncias contra Maru Campos

Javier Corral afirmó que existen diversos delitos que aún deben ser investigados y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) dar seguimiento a las denuncias que ha presentado tanto de manera personal como a las promovidas por la fiscalía de la Ciudad de México.

La decisión del senador pone fin a la impugnación que mantenía abierta contra la resolución de la Fiscalía de la Ciudad de México, aunque insistió en que continuará buscando que otras conductas presuntamente relacionadas con el caso sean esclarecidas por las autoridades federales.

Corral buscó reabrir una carpeta de investigación que ya había sido cerrada, tras presentar una denuncia contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el presunto delito de secuestro. En respuesta, la mandataria estatal cuestionó la acción legal y sostuvo que los hechos ocurrieron cuando autoridades de Chihuahua intentaban ejecutar una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y desvío de recursos públicos.

“Se interpuso esta acción a pesar de que se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra, y fue entonces cuando intervinieron altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México para impedirlo”, afirmó la gobernadora.