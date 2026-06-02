México refuerza medidas contra el ébola: ¿Qué funcionario fue enviado a EU?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Eduardo Clark García viajó a EU para tratar la alerta por el brote de ébola. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno trabaja para reforzar la estrategia de prevención y control ante el reciente brote de ébola en África, especialmente por la llegada de turistas con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

Como parte de esta coordinación internacional, Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, viajó a Washington para atender temas relacionados con esta alerta sanitaria.

La mandataria confirmó el viaje de trabajo del funcionario por instrucción de David Kershenobich, secretario de Salud.

“Eduardo Clark (García) no está ahora porque está viendo el tema del ébola en un viaje a Washington, el doctor (David) Kershenobich lo envió”, comentó durante la mañanera de este 2 de junio, sin revelar detalles sobre los temas o reuniones que sostendrá el funcionario en Estados Unidos.

Gobierno de Sheinbaum restringe vuelos desde países con brote de ébola

La semana pasada, David Kershenobich solicitó a las personas que estuvieron en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días que reprogramen su viaje o cumplan un estricto aislamiento antes de ingresar a territorio nacional.

Aerolíneas como Volaris y Aeroméxico ya se sumaron a la restricción gubernamental y se reservan el derecho de transportar pasajeros procedentes de esos destinos.

¿Cuáles son las acciones del gobierno para evitar un caso de ébola en México?

Para blindar los puntos de entrada al país, el Gobierno instalará filtros sanitarios en aeropuertos internacionales y realizará revisiones exhaustivas de itinerarios de vuelo para rastrear los lugares que visitaron los turistas durante las últimas tres semanas.

Aunque México no prohibirá el ingreso de connacionales o viajeros bajo alerta, las autoridades implementarán vigilancia epidemiológica activa. En los casos bajo sospecha, el personal de salud realizará un registro y mantendrá contacto cada 24 horas para descartar la aparición de síntomas.

Además, la Secretaría de Salud determinó que, si se presenta algún contagio, los pacientes serán trasladados bajo medidas de aislamiento inmediato al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado al sur de la Ciudad de México.

En esas instalaciones, el personal médico realizará la evaluación clínica y la toma de muestras PCR. También contará con equipos de alta protección para evitar el contacto directo con fluidos corporales, principal vía de transmisión del virus.

Las autoridades sanitarias aseguraron que el riesgo de propagación en México es “muy bajo” y descartaron la existencia de casos sospechosos en la actualidad.