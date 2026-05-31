Lucha contra el ébola en África: Cinco pacientes se recuperan de la nueva variante Bundibugyo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, visita a trabajadores de salud del Centro Médico Evangélico en Bunia, República Democrática del Congo, en pleno brote de ébola. (AP Foto/Moses Sawasawa)

Cinco pacientes se han recuperado de un tipo raro de ébola, afirmó este domingo el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante una visita a la ciudad de Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, que se encuentra en el corazón de un brote.

“Cuatro personas serán dadas de alta hoy y hubo una que fue dada de alta anteayer”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS durante la inauguración de un nuevo centro de tratamiento del ébola en Bunia, la capital provincial de Ituri.

“Por supuesto, seguimos trabajando en vacunas y tratamientos, pero eso no significa que la gente no pueda recuperarse del ébola”, añadió.

La OMS informó el viernes 29 de mayo que un paciente se había recuperado del virus de Bundibugyo, el tipo de ébola identificado en el brote actual, que no tiene tratamiento ni vacuna aprobados. Fue la primera recuperación documentada de un paciente confirmado con la variedad de Bundibugyo durante el brote actual.

¿Cuántos casos de ébola hay?

La organización sanitaria indicó que las cifras oficiales más recientes mostraban 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas. Uganda, país vecino, ha confirmado nueve casos y una muerte, informó el Ministerio de Salud ugandés.

El virus sigue propagándose más rápido que la respuesta, pese a instalaciones de salud mejor organizadas y la llegada de nueva ayuda, dijo Médicos Sin Fronteras, o MSF, que pidió una ampliación inmediata de las pruebas diagnósticas, un despliegue más rápido de trabajadores humanitarios y acceso continuado a suministros médicos.

Los peligros que enfrentan los trabajadores de la salud se han intensificado por el enojo entre los residentes ante los estrictos protocolos médicos para manejar los cuerpos de las víctimas, que chocan con los ritos funerarios locales. Los residentes han realizado al menos tres ataques contra centros de salud.

Tedros subrayó la importancia de involucrar a la comunidad en la respuesta al brote durante la apertura del nuevo centro de tratamiento.

“Si acuden a los centros de salud cuando tienen síntomas, pueden recibir apoyo y recuperarse, así que la clave es presentarse lo antes posible y obtener el apoyo necesario”, señaló el jefe de la OMS.

“Podemos detener este ébola y cualquiera que lo tenga también puede recuperarse. Pero la regla... es que esto es asunto de todos y cada ciudadano debe implicarse”, agregó.

Ataques armados dificultan respuesta contra ébola

Los ataques en Ituri por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo rebelde aliado del grupo Estado Islámico, y una coalición de milicias étnicas también han obstaculizado la respuesta.

Combatientes de las FDA mataron a siete personas el sábado en Beni, en la provincia de Kivu del Norte, una zona también afectada por el brote, informaron el ejército congoleño y grupos de la sociedad civil.

Se han reportado casos de la enfermedad en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, al sur de Ituri, donde el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, controla muchas ciudades clave, como Goma y Bukavu.

“El mensaje final que nos gustaría compartir con la comunidad de Ituri es que hay esperanza”, afirmó Pierre Akilimali, gerente del incidente en el Instituto Nacional de Salud Pública del Congo.

“Con el tratamiento sintomático que estamos proporcionando actualmente, estamos viendo que los pacientes se recuperan”, añadió Akilimali.

“De verdad tenemos esperanza. El virus aquí no es tan complicado como los que hemos enfrentado en el pasado y, con el apoyo de todos nuestros socios, creemos que podremos poner este brote bajo control lo más rápido posible”, dijo Davin Ambitapio, otro médico del centro de tratamiento.