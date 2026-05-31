La vez que Oswaldo Sánchez regresó a México para velar a su papá a 3 días del Mundial Alemania 2006

Oswaldo Sánchez recibió la noticia de la muerte de su padre, poco después de que sostuvo una llamada telefónica con él. [Fotografía. Cuartoscuro, FIFA]

Oswaldo Sánchez nunca olvidará el Mundial de Alemania 2006 con la Selección Mexicana, bajo el mando de Ricardo La Volpe, por tres razones: una, porque fue el primero que disputó como titular; otra, por el golazo de Maxi Rodríguez que aún cala hasta los huesos en los octavos de final contra Argentina; y la tercera, porque vivió uno de los episodios más difíciles de su vida al enterarse de la muerte de su padre.

El 7 de junio de 2006, el exguardameta de las Chivas se encontraba en Alemania, concentrado y preparándose para el primer partido de México contra Irán. Ese día, primero recibió el respaldo emocional de su padre y, horas después, una llamada de su esposa que confirmó la terrible noticia.

A solo tres días del debut mundialista, Oswaldo Sánchez decidió regresar a Guadalajara para darle el último adiós a su padre y volver de inmediato para cumplir el sueño que siempre tuvo como futbolista. Esta situación dejó uno de los relatos más emotivos en la historia de la Selección Mexicana en las Copas del Mundo.

Oswaldo Sánchez se enteró de la muerte de su padre a días de arrancar el Mundial de 2026

En el documental titulado El Quinto Partido, del conductor y actor Julián Gil, el exarquero mexicano relató cómo fue el momento en el que se enteró de manera sorpresiva de la muerte de su padre Felipe de Jesús Sánchez Carmona, previo al arranque de México en el Mundial de Alemania 2006.

Oswaldo Sánchez recordó que su padre lo buscó por teléfono para expresarle el orgullo que sentía al verlo representar a México en el escenario más importante del futbol.

“Te veo en los comerciales de televisión, te veo en los espectaculares. Estoy bien orgulloso de ti. No dejes que nada ni nadie te robe tus sueños de jugar a este Mundial que te ha costado muchísimo tener”, fue el mensaje que le dejó.

El guardameta explicó que intentó responderle y agradecerle por sus palabras, además de decirle que lo esperaba en Alemania, pero la llamada se cortó de manera repentina, sin imaginar que sería la última vez que escucharía su voz.

Horas después de aquel momento, Pável Pardo se acercó a Oswaldo Sánchez para avisarle que tenía una llamada telefónica. Al contestar, escuchó la voz de su esposa, quien le informó que su padre sufrió un infarto que le provocó la muerte.

“Mi mujer me dice: ‘Oye, fíjate que tu papá...’. Me paro de la cama y le digo: ‘Le dio un infarto, pero está bien, ¿no?’. Ella me dice: ‘Tu papá le dio un infarto y se murió’. Yo en ese momento me quería volver loco porque faltaban tres días para el Mundial.”

Tras conocerse lo ocurrido, Pável Pardo, Rafael Márquez, el entonces entrenador Ricardo La Volpe y el resto del equipo tricolor se acercaron para darle el pésame al jugador.

De inmediato, el técnico nacional se acercó para hablar con él y darle libertad total de decidir lo que quería hacer en ese instante; sin importar su decisión, tenía asegurada la titularidad en cualquiera de los partidos de la fase de grupos de Alemania 2006.

“Oswaldo, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres regresar a Guadalajara ahorita y venir para el tercer partido que tenemos seguro? Si llegas 15 minutos antes del partido contra Irán, vas a jugar”, le planteó el técnico.

El exguardameta de la Selección decidió emprender el viaje a Guadalajara acompañado por Jorge Campos, integrante del staff técnico de Ricardo La Volpe, quien optó por respaldarlo en su situación pese a no tener obligación de hacerlo.

Al llegar a la ciudad, Oswaldo Sánchez se trasladó directamente con su familia para despedirse de su padre, asistió al velorio y al sepelio, y pasó la noche en su casa.

Al día siguiente, tras cumplir con los servicios funerarios, tomó el vuelo de regreso a Alemania para reincorporarse a la concentración de la Selección Mexicana.

¿Cómo fue la participación de Oswaldo Sánchez y de la Selección Mexicana en el Mundial del 2006?

Oswaldo Sánchez se mantuvo como portero titular durante los cuatro partidos que disputó México en Alemania 2006, en un torneo en el que el equipo avanzó a los octavos de final como segundo lugar del Grupo D.

El conjunto dirigido por Ricardo La Volpe debutó con triunfo de 3-1 ante Irán. Tras aquella victoria, el portero mexicano no pudo contener las lágrimas por la muerte de su padre y todos sus compañeros se acercaron a abrazarlo al finalizar el partido.

Posteriormente, el cuadro azteca empató sin goles frente a Angola y cerró la fase de grupos con una derrota de 2-1 ante Portugal. A pesar del resultado, México logró avanzar a los octavos de final por cuarto mundial consecutivo.

En los octavos de final, México enfrentó a Argentina en un partido que se extendió hasta el tiempo extra tras un empate 1-1 en el tiempo regular, con goles de Hernán Crespo y Rafael Márquez, próximo técnico de la selección.

El conjunto tricolor mostró su mejor juego en gran parte del partido. Sin embargo, un gol de larga distancia de Maxi Rodríguez, considerado uno de los mejores goles en la historia de los Mundiales junto al de Manuel Negrete en México 1986, dejó sin opciones a los dirigidos por La Volpe.

Pese al viaje a Guadalajara, Oswaldo Sánchez disputó los 4 partidos de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania de 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Previo a esa justa mundialista, Oswaldo Sánchez vivía una de sus mejores etapas de su carrera tras conseguir el Guante de Oro en la Copa Confederaciones de 2005.

Tras su participación con la Selección Mexicana, el guardameta alzó el título del Apertura 2006 con las Chivas de Guadalajara, en lo que significó el décimo campeonato de liga para la escuadra tapatía.

Oswaldo Sánchez es uno de los porteros más destacados del futbol mexicano. Ganó tres títulos de Liga MX, fue campeón de la Copa Confederaciones 1999 con la Selección Mexicana, donde fue suplente de Jorge Campos, y disputó tres Copas del Mundo (1998, 2002 y 2006).

Su participación en Alemania 2006 quedó marcada no solo por su rendimiento bajo el marco, sino por la forma en que afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida fuera de la cancha. Esta situación convirtió su historia en uno de los episodios más significativos en la memoria reciente de la Selección Mexicana.