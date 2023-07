¿Por qué Memo Ochoa y Oswaldo Sánchez no se hablan? Así se rompió su amistad

Guillermo Ochoa y Oswaldo Sánchez son dos porteros históricos de México, sin embargo, al parecer ya no existe una amistad entre ambos por un supuesto malentendido ocurrido hace más de 10 años tras un partido de la Selección Mexicana.

‘Memo’ Ochoa está considerado dentro del Top 10 de mejores porteros del siglo XXI en todo el mundo según un ranking publicado por el portal de estadísticas francés PopFoot. Además, quiere hacer historia como el único jugador en disputar seis Copas del Mundo.

Mientras que Oswaldo Sánchez fue tres veces campeón de Liga MX con Santos Laguna y Chivas, y titular en el Mundial del 2006, el último de los tres a los que asistió.

Ochoa vs. Oswaldo: Esta fue la jugada que causó su enemistad

La ruptura entre Guillermo Ochoa y Oswaldo Sánchez comenzó al parecer en 2010 durante un partido de preparación entre la Selección Mexicana y la de Corea del Norte en Torreón, Coahuila, previo al Mundial de Sudáfrica.

Ese año, ‘Paco Memo’ y ‘San Oswaldo’ peleaban por ser el guardameta titular de la Selección Mexicana -dirigida por Javier Aguirre- en el Mundial de Sudáfrica.

Al minuto 56 del partido, a Ochoa se le escapó el balón tras un disparo del norcoreano Kum Chol Choe. Después del gol, la afición de Torreón comenzó a corear el nombre de Oswaldo, quien estaba presente en las gradas junto a algunos de sus compañeros de Santos Laguna.

Las cámaras de televisión enfocaron a Oswaldo Sánchez cuando este se quitó la chamarra y amagó con entrar a la cancha después del error de Ochoa en el gol de Corea del Norte.

“Yo no sabía que la cámara me estaba tomando y yo estaba con el ‘Chato’ Rodríguez, con el ‘Gordo’ Becerra, el ‘Pelón’ Carlos Ochoa. Estábamos con la fiesta total en Torreón porque nunca había ido la Selección a jugar ahí”, contó Sánchez a TUDN en 2021.

“Me dicen: ‘¿Se equivoca o no (Ochoa)?’. Les digo: ‘Le tiran de afuera, yo creo que se le movió’. Estoy debatiendo, nos separaba una parte de cristal y me dicen: ‘¿A poco no te dan ganas de meterte?”. Digo ‘Sí’ y se me ocurre hacer así con el saco, pero yo mam...ndo y ahí me toma la cámara y dicen ‘Oswaldo se burla de Memo’”, explicó Sánchez.

Aunque el Tricolor rescató el triunfo 2-1 con goles de Cuauhtémoc Blanco y ‘Chicharito’, a Ochoa supuestamente le molestó la acción de su colega en las gradas y dejó de hablarle.

“Éramos buenos amigos, nos llevábamos bien, éramos compañeros de trabajo y respeto su parte. Si él creyó otra cosa pues es respetable. Me encanta que le vaya bien. Lo busqué indirectamente con un amigo en común y parece que no la creyó, entonces la verdad no tengo bronca, yo lo sigo respetando por su jerarquía”, aseguró el ahora comentarista.

El colmo para ambos fue que ninguno fue elegido por el ‘Vasco’ Aguirre para el Mundial del 2010, ya que Oswaldo Sánchez no fue convocado, Ochoa fue suplente y al final el titular fue el veterano Óscar ‘Conejo’ Pérez.