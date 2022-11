¡Que tenga boca de profeta! ‘Toda racha se corta’: Maxi Rodríguez, ‘verdugo’ de México en 2006

Maximiliano Rodríguez, el ‘verdugo’ de México en Alemania 2006 con una recordada volea de zurda, dijo esta semana que si bien a la Selección Mexicana le puede pesar el historial negativo en duelos con Argentina, advirtió que tarde o temprano “toda racha se corta”.

“Psicológicamente puede influir (el historial), es probable que el jugador mexicano piense: ‘juego con esta selección, no se le puede ganar’, pero todos los partidos son diferentes. Toda racha siempre se corta. ¡Que no suceda en este Mundial!”, dijo a The Associated Press el ex volante, quien actualmente se desempeña como analista y comentarista de la cadena estadounidense Telemundo.

Argentina y México se enfrentan este sábado en un partido decisivo por el Grupo C y los números favorecen a los sudamericanos: la Selección Mexicana nunca le pudo ganar a la albiceleste cuando se cruzaron en los mundiales de 1930, 2006 y 2010.

‘No hay margen de error. Es una final’

El segundo partido de la fase de grupos ha tomado un giro dramático para la Albiceleste tras su inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudita el martes en su debut en el certamen, y el Tri tampoco tiene demasiada soga tras empatar sin goles ante Polonia.

“No era lo que esperábamos, fue un golpe duro pero seguimos dependiendo de nosotros”, dijo Rodríguez sobre el traspié de los dirigidos por Lionel Scaloni. “El grupo ahora tiene que reaccionar para el partido que viene, no tienes margen de error. Es una final”.

Rodríguez fue verdugo de los mexicanos en el tiempo extra de los octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

Con el encuentro 1-1, el lateral izquierdo Juan Pablo Sorín metió un cambio de frente, el 11 la bajó con el pecho y calzó la pelota con la zurda, su pierna menos hábil. El balón se metió en el ángulo del arco defendido por Oswaldo Sánchez.

“Cada vez que me lo recuerdan, me meto en la cancha de nuevo. Lo tengo muy presente, son cosas que te marcan. Fue increíble”, rememoró.

“Tengo muy presente que le grité a Sorín para que me tirara la pelota. Pensaba pegarle con la derecha, pero cuando vino la pelota me di cuenta que no llegaba y fue con la zurda. En el momento que la calcé supe que le había pegado bien”, añadió el ex Newell’s Old Boys de su país, el Liverpool inglés y el Atlético de Madrid.

Cuatro años después, Rodríguez también fue titular en la victoria 3-1 en la misma instancia, con goles de Carlos Tevez y Gonzalo Higuaín.

¿Qué tiene México a su favor?

En esta ocasión, según el exfutbolista, México cuenta a su favor con la experiencia de su entrenador argentino Gerardo Martino. “Es ventaja (para México), él conoce cómo pensamos, qué sentimos”.

Martino dirigió a algunos de los actuales jugadores de la ‘Scaloneta’ cuando estuvo al frente del seleccionado de su país entre finales de 2014 hasta 2016, entre ellos Messi y Di María. Llegó a dos finales de la Copa América y las perdió.

“Imagino un partido muy difícil como todos los de Mundial. Este (por Arabia Saudí) se suponía el más accesible y te comes un cohetazo. México va a ser difícil, como después Polonia. No hay que subestimar a nadie. Argentina tiene que ganar”, indicó.

“¿Con un gol como el de 2006?”

“¡Que la empujen abajo del arco!, como sea y que Argentina gane, eso es lo más importante”, pidió Rodríguez.