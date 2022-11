Joven gasta mil 400 pesos para cocinar chilaquiles en Qatar pero falla en lo más importante

Cientos de aficionados mexicanos llegaron a Qatar hace más de una semana para presenciar la inauguración del Mundial 2022. Entre ellos se encuentran influencers y creadores de contenido que han narrado sus experiencias a través de sus redes sociales.

Una de las historias más curiosas o ¿trágicas? que se viralizó fue la del JakeMattte, un tiktoker, que compartió lo que tuvo que hacer para preparar unos chilaquiles en el país árabe.

En varios clips el joven ha publicado datos curiosos de su estancia en Qatar como el costo de los productos, las frutas que venden en los supermercados y la estructura de las calles y viviendas. No obstante, uno de los videos que tuvo gran alcance en redes fue en el que describió su travesía en el súper para reunir los ingredientes básicos de los chilaquiles.

Tiktoker intenta preparar chilaquiles en Qatar

JakeMattte comentó a sus seguidores que había llegado a Qatar hace poco más de una semana, lo cual implicaba tiempo récord sin probar chilaquiles, por tanto había decidido emprender la búsqueda de los insumos para prepararlos en su lugar de hospedaje.

Durante su trayecto al supermercado el tiktoker dijo que intentaría buscar los ingredientes más parecidos a los que se utilizan en México.

Entre la búsqueda básica el influencer encontró chiles, cebolla, tomates y hasta totopos de maíz. Sin embargo detalló que no se trataba de las mismas especies que suele verse en mercados mexicanos.

Cuando acudió al área de lácteos JakeMattte dudó si habría crema para acompañar los chilaquiles, pero tras hacer un ‘escaneo’ veloz se percató de que sí estaba disponible en los refrigeradores, no obstante mencionó que era demasiado costosa.

También señaló que no había queso ‘tradicional’ por lo que llevó uno que lucía como queso manchego.

En su retorno al apartamento donde se hospeda, el joven recapituló el costo total de los insumos. La cifra final fue de 267 qataríes que equivaldrían a mil 424 pesos mexicanos.

“Estuvo muy caro la neta para un antojo pero vamos a ver que tal quedan”, señaló.

Sin embargo, cuando el tiktoker se disponía a cocinar se percató que en la cocina del lugar no había cacerolas, sartenes, cubierbos ni ningún tipo de traste para preparar algo.

Con desconcierto y molestia JakeMattte mencionó que había hecho un gasto fuerte que no tendría un final feliz.

“Acabo de buscar en todos los cajones de la cocina. No hay licuadora, no hay una cacerola para hervir los chilpes. Gasté 140 pesos y no tengo cómo prepararlos”, finalizó en el clip.