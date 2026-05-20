El CJNG y el Cártel de Sinaloa se disputan África; EU denuncia ‘exportación’ de narcolaboratorios

El gobierno de Estados Unidos ha puesto su atención en África debido a la expansión del CJNG y del Cártel de Sinaloa a aquel continente.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa disputan un inesperado territorio para expandir su poder: África.

Así lo aseguró al Congreso estadounidense el general Dagvin Anderson, jefe del Comando de África de Estados Unidos (EU), quien alertó que los cárteles mexicanos ya operan desde África, para expandir sus operaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas a nuevos mercados.

“Tanto el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el Cártel de Sinaloa han establecido laboratorios de producción de metanfetamina en África para explotar un mercado en expansión en regiones permisivas”, señaló ante los legisladores demócratas y republicanos.

Desde el recinto legislativo, afirmó que fueron interceptados en 11 de 12 laboratorios clandestinos que identificaron en el continente.

El funcionario indicó que en Sudáfrica se localizó el laboratorio de drogas más grande, con la presencia de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos pone foco de atención en África por cárteles y terrorismo

El militar advirtió que los territorios africanos ahora son objeto de alarma por parte de Estados Unidos, debido a que las fuerzas estadounidenses y las tareas de inteligencia han disminuído en la región.

“Con una reducción del 75 por ciento en nuestra presencia regional durante la última década, agravada por la retirada de nuestros aliados, nos enfrentamos a un grave problema de inteligencia”, dijo Anderson.

¿Por qué cárteles mexicanos llegaron a África?

El general Dagvin Anderson expresó que las drogas están destinadas al Medio Oriente, Europa y EU a través de la frontera norte y afirmó que estos grupos ya no sólo usan la región como ruta de paso, sino también como espacio para procesar sustancias ilícitas.

Agregó que los cárteles están relacionados con la incautación de cocaína más grande de la historia, valorada en aproximadamente $1 mil millones de dólares.

Anderson se refería a cuando apenas el 7 de mayo las autoridades españolas confiscaron 30 toneladas de cocaína a bordo de un buque, el Arconian.

Además sostuvo que la presencia de estos grupos del narcotráfico en territorio africano también representa un desafío para gobiernos locales, ya que estos suelen tener menos recursos e infraestructura policial y militar para enfrentar organizaciones con alto poder económico.

Es por ello que las autoridades de Estados Unidos han solicitado una vigilancia más estricta sobre rutas del Atlántico. El objetivo, explicó, sería detener el uso de territorios africanos como plataforma de producción y tránsito para el trasiego internacional.