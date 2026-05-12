Pete Hegseth advierte a México: ‘Intervengan vs. cárteles para que nosotros no tengamos que hacerlo’

Hegseth reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa y de Marina. (Foto: EFE)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, exhortó al goberno de México a “dar un paso adelante” contra los cárteles de droga para que la Administración Trump no tenga que intervenir.

La administración de Donald Trump colocó a México y a Colombia como objetivos prioritarios de su nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento que endurece la política antidrogas de Estados Unidos y exige resultados “medibles” contra el narcotráfico, especialmente en el combate al fentanilo y los cárteles.

Pete Hegseth compareció este martes ante el Senado y la Cámara de Representantes por el tema del alto al fuego en Irán y las negociaciones para terminar con la guerra.

Hegseth reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa y de Marina por su labor en contra de los cárteles que trafican droga.

“En México, donde tuvimos una cantidad sin precedentes de colaboración. Lo apreciamos y alentamos a la Marina y Defensa a continuar colaborando donde sea posible y a hacer más. Esa es la expectativa del gobierno de Estados Unidos, del gobierno mexicano, de que intervenga para que nosotros no tengamos que hacerlo”, aseguró.

Durante una comparecencia en la Subcomisión de Defensa de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Hegseth resaltó la colaboración “sin precedentes” que ha tenido con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante la audiencia, convocada para aumentar el presupuesto del departamento, afirmó que la prioridad número uno era el hemisferio occidental y la seguridad nacional, por lo que se instauró la coalición contra cárteles y la persecución de grupos criminales.

Trump asegura que cárteles gobiernan México

Apenas el viernes pasado, el presidente Donald Trump volvió a asegurar que los cárteles del narcotráfico “gobiernan México”.

Su declaración se dio dos días después de afirmar que si el país vecino no hace “su trabajo” para combatirlos, Washington lo hará.

En un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, el republicano destacó que su Administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97 por ciento, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.

“Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan”, dijo Trump.

Trump ha asegurado en anteriores ocasiones que México está completamente en manos de los grandes clanes del narcotráfico, y sus palabras de hoy llegan después de que esta semana amenazara, nuevamente, con intervenir militarmente en territorio mexicano contra los cárteles.

‘Estamos actuando’, respondió Sheinbaum

El mensaje de Trump del miércoles ya deparó una reacción de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien replicó diciendo que su país está “actuando” contra el narco y que sigue abierto a cooperar con Estados Unidos en esta tarea, al tiempo que volvió a subrayar la necesidad de respetar la soberanía del estado mexicano.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el combate contra el narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de Trump, que ha declarado a los principales carteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Con información de EFE