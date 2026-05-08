Trump no quita ‘el dedo del renglón’: ‘Cárteles gobiernan México’, insiste tras amenaza de ataques

El presidente Donald Trump, durante un evento especial en la Casa Blanca por el Día de las Madres.

Donald Trump ‘picó’ de nuevo al Gobierno de Claudia Sheinbaum al afirmar que “los cárteles gobiernan México”, durante un evento especial por el Día de las Madres en la Casa Blanca.

El presidente de EU dio esta declaración apenas dos días después de afirmar que si México no hace “su trabajo” contra los cárteles, Washington lo hará.

Trump destacó que su administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en 97 por ciento, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.

“Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más”, afirmó este 8 de mayo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la amenaza de ataques de EU contra cárteles?

El amago de Trump provocó la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum quien remarcó que México está abierto a colaborar con Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico, pero no permitirá intervención en asuntos internos.

“Nosotros estamos actuando: Hay una reducción casi del 50 por ciento en homicidios dolosos, 2 mil 500 laboratorios destruidos (...) Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos”, contestó en la ‘mañanera’ del 7 de mayo.

El cruce de declaraciones entre Trump y Sheinbaum llega en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales tras un operativo en Chihuahua en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno de México en una clara violación a la Ley de Seguridad Nacional.

También llega después de que el gobernador Rubén Rocha fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal estadounidense. El mandatario de Sinaloa, miembro de Morena, el partido de Sheinbaum, está acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

Cárteles mexicanos, en la ‘mira’ de Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca

El combate contra el narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de la segunda administración de Trump.

De hecho, una de las primeras órdenes ejecutivas que el presidente Trump firmó en su regreso a Washington fue la que clasificó a seis grupos mexicanos, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, como organización terroristas.