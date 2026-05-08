Escuelas privadas ‘reclaman’ a la SEP recorte de ciclo escolar... y padres de familia alistan amparos

Las instituciones educativas privadas se posicionaron en contra de adelantar el fin de clases bajo el argumento de las altas temperaturas y la celebración del Mundial 2026 en solo tres municipios del país.

En este sentido, anunciaron que mantendrán sus actividades apegadas al calendario escolar definido al principio del ciclo 2025-2026, pasado por las autoridades educativas.

“Las instituciones educativas privadas podrán continuar dando el servicio conforme estaba propuesto y ofrecido a los padres de familia al inicio del ciclo escolar 2025-2026 y está establecido en el contrato civil de prestaciones de servicios educativos firmados con los padres de familia”, se lee en un posicionamiento emitido por la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP).

La asociación recordó que la Ley General de Educación estipula un mínimo de 185 días de clases y un máximo de 200, y será responsabilidad de las autoridades hacer lo posible para lograr más horas efectivas. En este sentido, señalaron una violación a la ley por parte de las autoridades.

El anuncio de Mario Delgado, titular de la SEP, sobre concluir el ciclo escolar el próximo 5 de junio tampoco fue bien recibido por padres de familia y maestros.

Reprocharon que la justificación de las altas temperaturas no fue motivo de suspensión de clases en años anteriores y que la determinación de la SEP acrecienta el problema de rezago estudiantil por los intereses del Mundial 2026.

Padres de familia amagan con interponer amparos

Israel Sánchez, presidente de la Unión de Padres de Familia, reprochó que las autoridades no consultaron sobre la medida que se pensaba tomar para reducir el ciclo escolar por la celebración del Mundial 2026.

Afirmó que insistirán ante las autoridades e informarán sobre su inconformidad con la medida tomada. Para ello, tienen previsto promover amparos y reunir firmas para que no se cancelen las clases.

“Algunos padres de familia se van a amparar ante la medida, solicitando en algunas escuelas a nivel legal porque no se pueden cancelar clases. Hoy tenemos una junta para definir algunas cuestiones de participación ciudadana. La gente está con descontento y estamos”, adelantó en entrevista con Azucena Uresti.

Sheinbaum asegura que maestros propusieron incrementar las vacaciones de verano por Mundial 2026

La decisión de adelantar el fin de las clases para el 5 de junio no es una decisión final, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y señaló que fue una propuesta de los maestros, pese a que el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se posicionó en contra.

“Vino de los propios estados, no fue una decisión solo de Mario Delgado. Se juntaron en una reunión los secretarios de Educación de los estados y también (fue) a solicitud de maestros que se adelantaran las vacaciones, principalmente por el Mundial 2026”, comentó este 8 de mayo.

Previo al anuncio de la SEP se había cuestionado si se implementarían clases a distancia, pero la iniciativa no iba por adelantar e incrementar las vacaciones de verano por un mes.