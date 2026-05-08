Celebra a la mamá con sombrilla: CDMX y Edomex esperan temperaturas cercanas a los 30°C

Se recomienda a la población mantenerse hidratada y beber agua. (Cuartoscuro)

El clima en el Valle de México este sábado 9 de mayo tendrá temperaturas cálidas y cielos parcialmente nublados, según el SMN. Se espera un aumento en las máximas, que alcanzarán los 29°C en ciertas áreas de la región.

¿Qué temperaturas habrá hoy en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México registrará una mínima de 14.7°C y una máxima de 27.7°C. La humedad será del 30% y el viento de 6 km/h. Se espera un cielo medio nublado.

En Edomex, Toluca tendrá 8.3°C de mínima y 24.0°C de máxima. Naucalpan registrará entre 13.7°C y 27.3°C. Ecatepec de Morelos alcanzará los 29.3°C.

¿Hay probabilidad de lluvias hoy en el Valle de México?

El viento en la región soplará entre 5 y 7 km/h. La humedad general se mantiene cercana al 30%. Se esperan cielos entre medio nublado y nublado, sin probabilidad de lluvias.

El SMN advierte sobre una onda de calor en 24 estados. Un frente núm. 49 en el noreste provocará lluvias intensas y torbellinos en Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo será el pronóstico extendido en la CDMX y Edomex?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 9 de mayo: Máxima de 28°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 10 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Lunes 11 de mayo: Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

El fin de semana será cálido en el Valle de México, con máximas de hasta 28°C. Los cielos estarán entre parcialmente nublados y nublados. La temperatura mínima bajará ligeramente el lunes.

¿Cómo protegerse del calor hoy en la CDMX y Edomex?

Se recomienda a la población mantenerse hidratada y beber agua. Evite la exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas. Usar protector solar es esencial.

Se sugiere usar ropa ligera y de colores claros. Las actividades al aire libre son mejores por la mañana o al final de la tarde. Mantenga los espacios interiores ventilados.

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