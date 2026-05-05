CDMX y Edomex con onda de calor: Así subirá la temperatura el miércoles 6 de mayo

El pronóstico del clima para la CDMX y Edomex para el miércoles 6 de mayo.

Vista aérea de la Ciudad de México bajo un cielo despejado.

(Carachure Bautista Jesús)

El pronóstico del clima para el Valle de México este miércoles 6 de mayo indica una jornada con predominio de calor y cielos despejados, con la entrada de la onda de calor que afecta a la Ciudad de México el 5 de mayo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas serán elevadas en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que hará sentir un ambiente cálido.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 16.0°C y la máxima llegará a 29.3°C. Por su parte, en Toluca se prevé una mínima de 9.0°C y una máxima de 26.0°C, mostrando una diferencia notable entre ambas zonas.

Para Naucalpan, se esperan valores entre 15.7°C y 29.3°C. Mientras tanto, Ecatepec tendrá la máxima más alta con 30.0°C, con una mínima de 16.0°C. En Ecatepec de Morelos, la temperatura actual es de 27.3°C.

¿Habrá lluvias o cielos nublados en el Valle de México?

Las condiciones climáticas generales en la zona serán de cielo despejado. La Ciudad de México y Naucalpan presentarán una humedad del 8%. El viento soplará a 6 km/h en la capital y a 7 km/h en Naucalpan, respectivamente.

En Toluca, la humedad será del 0% con vientos de 4 km/h. Ecatepec tendrá una humedad del 38% y vientos de 7 km/h. El SMN informa que un frente estacionario no afectará la región central del país, permitiendo el ascenso de las temperaturas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional también explica que un frente frío estacionario en la península de Yucatán no influirá en el centro del país. Esto permite que las temperaturas sigan subiendo poco a poco en el norte, noreste, oriente y centro de México.

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 6 de mayo: Máxima de 29°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Jueves 7 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Viernes 8 de mayo: Máxima de 29°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

¿Cómo protegerse del calor en CDMX y Edomex hoy?

La tendencia para el resto de la semana en el Valle de México es de temperaturas elevadas, superando los 29°C. El jueves se espera un ligero aumento, llegando a los 30°C. Las mañanas serán frescas, especialmente en zonas como Toluca, pero el día se sentirá cálido.

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo suficiente agua, y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día. Es importante usar protector solar, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas.

¿Afectará el clima las actividades en CDMX y Edomex?

También se aconseja vestir ropa ligera y de colores claros para reflejar el calor. Si se realizan actividades al aire libre, es preferible hacerlas temprano por la mañana o al atardecer para evitar golpes de calor y deshidratación debido al clima cálido.

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