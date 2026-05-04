¿Martes con ‘M’ de ‘multota’ por sacar ‘la nave’? Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex con normalidad, aunque con riesgo de contingencia por mala calidad del aire.

¿Saldrás en auto o te toca aguantar la onda de calor en el Metro? El Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México aplicará con normalidad este martes 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla.

Luego de una semana sin contingencia ambiental, una onda de calor afectará a la Ciudad de México a partir de este martes, por lo que es posible que, ante la falta de lluvias y el pronóstico de altas temperaturas, la calidad del aire sea mala ante la concentración de contaminantes.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó el lunes que la calidad del aire fue de mala a muy mala, lo que abre el riesgo para un Doble Hoy No Circula en caso de que las condiciones climáticas se mantengan de esta forma.

¿Cómo queda el Hoy No Circula para el 5 de mayo?

El Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México y el Estado de México para estos autos particulares:

Engomado : Rosa.

: Rosa. Terminación de placas: 7 u 8.

Recuerda que si vives en la Ciudad de México, puedes recibir mensajes en caso de que no circule tu auto a través de la Llave CDMX.

¿Qué autos sí circulan este martes 5 de mayo?

Los autos que están exentos del Hoy No Circula este 5 de mayo son:

Autos particulares con engomado que no sea rosa y terminaciones de placas que no sean 7 u 8.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Autos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Autos eléctricos.

Carros híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Coches con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Autos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses.

Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Activan alerta por calor en CDMX para este 5 de mayo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó que se activó la alerta por calor para 10 alcaldías, a la espera de temperaturas máximas de 30 a 32 grados.

Las alcaldías en Alerta Amarilla por calor son: