¿Mayo con ‘M’ de ‘megapuente’? Esto sabemos de los 6 días de descanso en las escuelas

Esto dice el calendario de la SEP sobre un 'megapuente' en los primeros días de mayo.

En redes sociales circulan versiones sobre un ‘megapuente’ de hasta seis días en mayo; sin embargo, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ‘tiene otros datos’.

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, desde el jueves 30 de abril está indicado en negritas por ser un día “conmemorativo o de reflexión”.

El próximo jueves se festeja el Día del niño por lo que en distintas escuelas se suspenden clases para realizar distintas actividades con los pequeños o los dejan salir temprano tras hacer convivios o festivales.

En el calendario, el viernes 1 de mayo sí está indicado como suspensión de labores docentes debido a que se conmemora el Día del Trabajo.

¿Qué sabemos de la suspensión de clases por el 5 de mayo? Esto dice la SEP

Luego del feriado del Día del Trabajo sigue el fin de semana y el lunes 4 de mayo está indicado también en negritas como “días conmemorativos o de reflexión”.

Hasta el momento, la SEP no detalló si ¡también se suspenderán las clases en las escuelas y cuál es la razón.

El martes 5 de mayo también está indicado como suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Según las fechas mencionadas, las clases se reanudarían el próximo 6 de mayo debido a que no se indica alguna otra actividad.

Una semana después también se suspenderán las actividades escolares el viernes 15 de mayo por el Día del Maestro.

¿Habrá suspensión de clases en junio por el Mundial 2026?

El último día sin clases de mayo será el próximo viernes 29 que está indicado como sesión de Consejo Técnico.

En junio no hay puentes o días de asueto, pero la SEP analiza la posibilidad de dar algunos días sin clase debido al Mundial 2026.

La inauguración del Mundial será el jueves 11 de junio y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propuso que sea considerado como un día feriado, por lo que se suspenderían las actividades escolares.

Además, hay otra opción que se considera para que no haya clases en los días en los que juegue la Selección Mexicana.

“Estamos revisando, hay una propuesta para que se suspendan las clases los días que haya partido, pero lo estamos platicando con los maestros”, afirmó el secretario de Educación, Mario Delgado, durante la conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 22 de abril desde Palacio Nacional.