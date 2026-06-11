¿Quién es Paola Gárate, la diputada a la que le dejaron una corona fúnebre en su casa?

La diputada priista Paola Gárate denunció la amenaza de muerte en su contra a través de su canal de YouTube.

La diputada de Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), volvió a denunciar agresiones en su contra del crimen organizado, luego de que dejaran en la puerta de su casa una corona fúnebre con su nombre. Sin embargo, no es la primera vez que la política sinaloense sufre de agresiones.

Gárate es diputada por representación proporcional en el Congreso de Sinaloa y también preside la Comisión de Desarrollo Económico y funge como secretaria de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), docente en la Universidad Autónoma de Occidente (UAdO) y también se desempeña como columnista en el periódico El Debate de Sinaloa.

En 2021, Paola Gárate testificó formalmente que durante la jornada electoral en el estado fue privada de su libertad por grupos armados ligados al crimen organizado.

Dichos comicios otorgaron la gubernatura a Rubén Rocha Moya, quien actualmente es uno de los 10 políticos señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El 14 de octubre de 2025, Gárate también fue víctima de un violento despojo de su vehículo por parte de civiles armados. La unidad posteriormente apareció abandonada en “La Costerita”.

PRI condena amenaza de muerte

La corona fúnebre fue dejada afuera de la casa de Gárate Valenzuela la noche del miércoles 10 de junio. Los hechos ocurrieron en la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.

El adorno mostraba su nombre en color dorado sobre una cinta negra que está al frente de rosas y otras flores. La legisladora, al percatarse del hecho, notificó de inmediato a las autoridades y elementos del Ejército y agentes de la Fiscalía General del Estado fueron desplegados para resguardar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

Tras darse a conocer la amenaza, el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, condenó los hechos y acusó que se trataba de “un mensaje criminal” como consecuencia “de haber denunciado a los narcopolíticos de Morena".

Apuntó que desde el PRI solicitaron seguridad federal para ella antes de que las amenazas escalaran; sin embargo, la petición “sigue sin respuesta”.

“La omisión del narcogobierno de Morena es grave. Cuando una representante popular recibe amenazas de muerte y no se le protege, el Estado está fallando“, escribió ‘Alito’ Moreno en X.

Finalmente, declaró que su partido va a responsabilizar a Morena, así como al Gobierno de Sinaloa y el Gobierno Federal de la 4T si algo le ocurre a Paola Gárate, y advirtió que “no la van a silenciar”.