Revisión del T-MEC: Resaltan avances en tercera ronda de negociaciones

La revisión del T-MEC tendrá una nueva ronda de negociación en septiembre.

El saldo de la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC fue positivo al mantener abiertas las conversaciones, consolidar avances técnicos en más de 30 mesas de trabajo, y colocar en la agenda los temas que más preocupan al sector exportador, coincidieron especialistas en comercio exterior.

Adrián González, presidente de Global Alliance Solutions, consideró que el simple hecho de que ambos gobiernos continúen negociando ya representa una señal favorable en un entorno marcado por la incertidumbre comercial.

“Considerando el entorno que vivimos, que están platicando y se están reuniendo, para mí ya eso en un inicio es positivo y ya de ahí vamos bien”.

El especialista destacó que México está llevando a la mesa de negociación los temas prioritarios para la industria exportadora, particularmente los aranceles que Estados Unidos mantiene bajo mecanismos paralelos al tratado, como las secciones 232 y 301.

A su juicio, el objetivo central de México debe ser recuperar el acceso preferencial que dio origen al tratado. “México debe tener muy claro que el primer objetivo debe ser reducir las barreras arancelarias al producto mexicano que califica para el T-MEC. Para mí es la primera prioridad y debe ser muy claro”.

En este sentido, advirtió que, si bien la facilitación comercial, los estándares regulatorios y la cooperación en seguridad son relevantes, no deben convertirse en una moneda de cambio para aceptar la permanencia de los aranceles estadounidenses.

“Estoy a favor de un frente común hacia terceros países, China principalmente, siempre y cuando tengamos un comercio libre de aranceles interno en el bloque. Si no, se pone muy difícil y se deja a las empresas con muchos problemas de competitividad y costos”, señaló.

Añadió que México debe aspirar, como mínimo, a recuperar el acceso preferencial más amplio al mercado estadounidense, pues actualmente algunos productos provenientes de países como Japón o Reino Unido enfrentan menores aranceles que mercancías mexicanas que cumplen con las reglas del T-MEC.

Cabe recordar que la semana pasada se llevó a cabo en la Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones para revisar el T-MEC, luego de que Estados Unidos no aceptó el esquema de renovación automática, lo cual obliga a hacer dichas revisiones cada año hasta 2036.

Revisión del T-MEC: Avances dan solidez

En el mismo sentido, Gerardo Tajonar, vicepresidente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, afirmó que la tercera ronda de negociaciones bilateral produjo avances concretos que fortalecen la estructura técnica del futuro acuerdo.

“En esta tercera ronda sí hubo avances concretos y altamente sólidos: los consensos alcanzados dentro de más de 30 mesas de trabajo representan la base técnica indispensable del acuerdo final”, señaló el líder empresarial.

En este sentido, Tajonar explicó que se consolidaron mecanismos para incorporar a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas regionales de valor, además de avances en facilitación comercial, cooperación aduanera entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y su contraparte en Estados Unidos (la CBP), transparencia, combate a la corrupción y armonización de estándares técnicos, sanitarios y fitosanitarios.

Asimismo, destacó que los temas más sensibles permanezcan en negociación.

“El hecho de que se mantengan discusiones profundas e intensas en los diferendos estratégicos... confirma que México está negociando con la máxima firmeza, priorizando un acuerdo integral, sólido y de largo plazo que fortalezca la competitividad de América del Norte”, destacó el experto.

Por su parte, John Soldevilla, director general de la consultora especializada ECOBI, consideró que la tercera ronda concluyó conforme a lo previsto, con avances suficientes para mantener la estabilidad de los mercados y enfocar las negociaciones en los asuntos estratégicos.

“Como estaba previsto, la tercera ronda de negociaciones del T-MEC entre México y Estados Unidos concluyó sin acuerdos definitivos y más bien con ciertos avances. No fue una sorpresa para los mercados y a lo largo del día el tipo de cambio básicamente se mantuvo estable”, aseguró.

El economista explicó que las negociaciones ahora se concentran en las reglas de origen del sector automotriz, así como en los temas de acero y aluminio, mientras que también se registraron avances en materia laboral, agropecuaria y de pagos electrónicos.

No obstante, advirtió que las revisiones periódicas del tratado continuarán generando incertidumbre para la inversión y que Estados Unidos seguirá buscando reducir su déficit comercial con México e impulsar objetivos vinculados con seguridad nacional.