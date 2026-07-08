Exportaciones de México a EU marcan récord en mayo con 54 mil millones de dólares

El valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzó un récord de 54 mil 179 millones de dólares durante mayo, un crecimiento anual de 17.5 por ciento y el mayor monto registrado desde que existen estadísticas comparables, reveló la Oficina del Censo de EU.

Con este resultado, 17.4 por ciento de todas las importaciones estadounidenses provinieron de México, consolidándose como el principal proveedor de bienes para la mayor economía del mundo, por encima de Canadá (11.7 por ciento), Taiwán (7.9), China (7.5), Vietnam (7.0) y Alemania (4.3).

En sentido inverso, México importó productos estadounidenses por 33 mil 50 millones de dólares en mayo, cifra que representó un incremento anual de 17.5 por ciento. No obstante, el monto fue inferior al máximo histórico observado en abril, cuando las compras ascendieron a 35 mil 343 millones de dólares.

De esta manera, 15.9 por ciento de las exportaciones de EU tuvieron como destino el mercado mexicano, lo que también convirtió a México en el principal comprador de bienes estadounidenses, por encima de Canadá (14.3 por ciento), Países Bajos (5.4), Japón (5.3), China (4.4) y Corea del Sur (4.0).

El dinamismo del intercambio comercial provocó que el déficit comercial de Estados Unidos con México alcanzara un máximo histórico de 21 mil 128 millones de dólares en mayo, cifra 17.6 por ciento superior a la registrada en el mismo mes del año pasado.

Actualmente, México concentra 20.4 por ciento del déficit comercial estadounidense, un indicador que ha estado en el centro de las críticas del gobierno de Donald Trump, que ha impulsado medidas proteccionistas con el objetivo de reducir el desequilibrio comercial.

Con estas cifras, México reforzó su posición como el principal socio comercial de Estados Unidos, al concentrar 16.8 por ciento del comercio total de ese país durante mayo.

Los siguientes lugares entre los principales socios comerciales de Estados Unidos fueron ocupados por Canadá, con una participación de 12.7 por ciento; China, con 6.3 por ciento; Taiwán, con 5.6 por ciento; y Vietnam, con 4.5 por ciento.

En el acumulado enero-mayo, México exportó bienes a Estados Unidos por un valor de 242 mil 902 millones de dólares e importó un total de 161 mil 663 millones de dólares, lo que representó incrementos anuales de 10.8 y 15.4 por ciento, respectivamente.

(El Financiero)

Exportaciones de México a EU superan incertidumbre

El desempeño comercial en niveles históricos entre ambos países ocurre en un contexto de mayor incertidumbre para la integración económica de América del Norte.

Víctor Gómez Ayala, director de análisis económico de Finamex, señaló que la política comercial del gobierno de Donald Trump difícilmente va a lograr reducir el déficit comercial que existe entre México y Estados Unidos.

“Podemos ver que las dos economías siguen comerciando de manera amplia entre ellas, ya que sus cadenas productivas están altamente integradas”, dijo.

Sobre las exportaciones, explicó que el crecimiento no depende únicamente de la industria automotriz, aunque reconoció que ese sector sigue siendo estratégico y el más expuesto a la revisión del T-MEC.

“Las manufacturas no automotrices, particularmente los componentes electrónicos, han ganado terreno impulsadas por la inversión estadounidense en inteligencia artificial, centros de datos y microchips, además, la dinámica de las exportaciones tiene una explicación completamente ligada al ciclo económico de Estados Unidos y, en especial, a la inversión en inteligencia artificial”, subrayó Ayala.

El Centro de Estudios Económicos de Banamex resaltó que el avance mensual de 3.9 por ciento de las importaciones totales de bienes de Estados Unidos durante mayo fue reflejo del fallo de la Suprema Corte estadounidense que eliminó los aranceles aplicados por la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) que impuso el presidente Donald Trump.

“México exportó a Estados Unidos libre de arancel el 79.3 por ciento de sus exportaciones, esto representa 3.9 por ciento más que un año antes, cuando ya estaban vigentes los aranceles estadounidenses”, señaló la institución financiera.

Por lo tanto, el 18.6 por ciento de las exportaciones mexicanas con destino a Estados Unidos pagaron un arancel 1.6 por ciento menor que un año antes, estimó Banamex.