Exportación de autos hechos en México cae 9.2% en junio; EU concentra casi 80% de compras

Casi 8 de cada 10 autos ensamblados en México son exportados a Estados Unidos, según datos del Inegi.

La industria automotriz mexicana frenó su ascenso en junio debido a una caída de 9.2 por ciento en las exportaciones, mientras que la producción también registró un retroceso de 1.89 por ciento.

México exportó 301 mil vehículos ligeros durante junio, cifra inferior a las 331 mil 517 unidades enviadas al extranjero en el mismo mes pero 2025, según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros.

La menor actividad exportadora también coincidió con una reducción en la producción de autos en México: Se emsamblaron 354 mil 221 vehículos ligeros, una disminución anual de 1.89 por ciento en comparación con junio de 2025.

Aunque el desempeño de la industria automotriz fue negativo el mes pasado, el panorama del primer semestre de 2026 resulta más ‘alentador’: Entre enero y junio, México exportó un millón 689 mil 245 vehículos ligeros, cifra que representó un incremento anual de 1.38 por ciento.

Este avance permitió compensar parcialmente el tropiezo registrado en junio y confirma que la demanda externa continúa sosteniendo la actividad de la industria automotriz mexicana, pese a una mayor volatilidad en el comercio internacional.

En contraste, la producción acumulada de autos presentó una ligera contracción, ya que durante el primer semestre se fabricaron un millón 996 mil 304 vehículos ligeros, volumen 0.42 por ciento inferior al registrado en el mismo periodo de 2025.

¿A qué países se exportan los autos hechos en México?

Al segundo trimestre de 2026, Estados Unidos se sostiene como el principal destino de los vehículos ensamblados en México, lo que reafirma la integración de la industria automotriz regional. Entre enero y junio, concentró 75.9 por ciento de las exportaciones, con un millón 282 mil 466 unidades enviadas a ese mercado.

Canadá ocupó el segundo lugar al recibir 211 mil 348 vehículos armados en México, equivalentes a 12.5 por ciento de los embarques.

Alemania representó 2.8 por ciento del total con 46 mil 769 unidades, mientras que Brasil concentró 1.7 por ciento, al importar 28 mil 809 vehículos fabricados en México.

El resto de los mercados internacionales absorbió 119 mil 853 unidades durante el semestre, equivalente a 7.1 por ciento de las exportaciones mexicanas.