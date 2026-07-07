¿Aguacero en CDMX y Edomex? Valle de México espera cielo nublado este miércoles 8 de julio

Así estará el clima en CDMX y Edomex este miércoles 8 de julio.

Para este miércoles 8 de julio, el Valle de México tendrá un clima principalmente nublado. Se esperan temperaturas frescas por la mañana y templadas durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica probabilidad de lluvias con chubascos aislados en la región, mientras que en otras zonas del país habrá lluvias más intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

(Vista aérea de la Ciudad de México bajo un cielo nublado que dominará el día)

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 11.0°C y una máxima de 23.3°C. Por su parte, en Toluca, la capital del Estado de México, el ambiente será más fresco, con una mínima de 6.0°C y una máxima de 19.3°C.

Hacia el poniente, Naucalpan tendrá temperaturas que irán de los 11.0°C como mínima a los 22.3°C como máxima. En el oriente, Ecatepec de Morelos registrará la máxima más alta de la zona, alcanzando los 24.7°C, con una mínima de 11.7°C, mostrando un contraste térmico en la región.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá mañana en el Valle de México?

Las condiciones del clima en el Valle de México indican un cielo nublado durante todo el día, con probabilidad de lluvia. Aunque las lluvias más fuertes se prevén en otros estados, aquí se esperan chubascos y posibles descargas eléctricas. Estas precipitaciones podrían causar encharcamientos o visibilidad reducida en algunos puntos.

El viento en la Ciudad de México, Naucalpan y Ecatepec soplará a unos 4 km/h, mientras que en Toluca será ligeramente más ligero, a 3 km/h. Se recomienda tomar precauciones al conducir debido a las condiciones de cielo nublado y la probabilidad de lluvia ligera.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Miércoles 8 de julio: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Jueves 9 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Viernes 10 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia general para los próximos días muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, que subirán hasta los 25°C para el viernes. Las mínimas se mantendrán estables en los 11°C, y el cielo seguirá predominando nublado, con una persistente probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en la región.

¿Cómo prepararse para el clima en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas de la mañana y templadas de la tarde, se aconseja vestir en capas para adaptarse a los cambios del clima. Si planea salir, considere llevar un paraguas o impermeable ligero, ya que la probabilidad de lluvia estará presente en varios momentos del día. Mantenerse hidratado es clave.

Para quienes realicen actividades al aire libre, es recomendable consultar las actualizaciones del pronóstico antes de salir. Las condiciones de cielo nublado y la posible presencia de chubascos influirán en la planificación de eventos o desplazamientos, especialmente en las horas de mayor actividad durante la tarde.

Fuente: CONAGUA.

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