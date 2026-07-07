Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, sale del hospital tras coma: ‘Tiene ganas de vivir’

Alejandro Marcovich dejó el hospital luego de estar en terapia intensiva. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Alejandro Marcovich sale del hopital luego de estar en coma a consecuencia de un accidente cerebrovascular, también conocido como derrame cerebral.

Gabriela Martínez, esposa del exguitarrista de Caifanes, aseguró que “tiene muchas ganas de vivir” y actualmente se encuentra en recuperación, aunque todavía tiene inflamado el cerebro, contó en una entrevista para Ventaneando.

Alejandro Marcovich todavía no está totalmente consciente, pero ya fue traslado a su casa, donde recibe cuidados médicos personalizados.

Alejandro Marcovich tuvo un derrame cerebral. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich tras salir del hospital?

Marcovich fue dado de alta para evitar el riesgo de que contraiga una infección intrahospitalaria, principalmentem pero con ciertas precauciones.

“Está delicado, pero bien, salió de peligro luego de los momentos difíciles causados por el derrame. Afortunadamente ayer salimos del hospital con todos los cuidados debidos. Corría riesgo de contagios y fue decisión de los médicos mandarlo a casa”, mencionó Gabriela.

Tras padecer el ACV, Alejandro Marcovich fue internado de emergencia, donde el personal médico comenzó a llamarlo “el milagro” porque sobrevivió.

“Tiene una gran fortaleza, a pesar de estar tan delicado, mostró unas enormes ganas de vivir, superó cuadros delicados, fue una cirugía muy violenta e invasiva, por estadística y por el tamaño del derrame”.

El exintegrante de Caifanes no está del todo consciente, pero reconoce a su familia, además hace música al golpear levemente con los pies y las manos.

Durante su estadía en el hospital, contrajo una neumonía a consecuencia de la intubación y aún están a la espera de conocer las afectaciones temporales y definitivas causadas por el derrame cerebral.

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