Lydia Cacho señala a Marcovich, de Caifanes, por violencia: ‘¿Lo perdonarías porque lo viste en el Corona?’

“¿Le perdonarías el racismo porque le viste tocar en el Corona y te sabes sus canciones?”: escribe la periodista mexicana Lydia Cacho en una publicación donde describe a Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, como un agresor.

Este 8 de junio, la autora de Los demonios del Edén publicó una columna como invitada en Opinión 51, titulada Crueldad y fama, donde señala públicamente al músico por racismo, violencia familiar contra su esposa, hija e hijo, amenazas de muerte, además de que en el expediente judicial en su contra se le describe como de “Alto Riesgo de violencia feminicida”.

“Si el agresor no fuese el productor musical y guitarrista Alejandro Marcovich, ya hubiese sido detenido”, dice Cacho.

Alejandro Marcovich, exintegrante de Caifanes. (Foto: Instagram / @alejandro_marcovich).

¿Quién es Alejandro Marcovich?

En 1989 Alejandro Marcovich se unió como guitarrista líder a Caifanes, banda mexicana de rock de los 80 y 90 conformada por Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera.

El guitarrista argentino nacionalizado mexicano tuvo varias diferencias con Saúl Hernández, que llevaron a la separación de la banda en 1995, sin embargo, en 2011 se reconciliaron, volvieron para tocar en Vive Latino.

Finalmente, en 2014 se anunció que Marcovich se iba de Caifanes: ”Siempre hemos mantenido nuestra historia interna privada, creemos que la música es lo importante y los procesos internos deben de ser eso, internos, privados”, anunció la banda en un comunicado.

Marcovich se ha mantenido activo en la música como compositor, productor y arreglista, tiene varios discos como solista, también ha colaborado con bandas como Santa Sabina, Los Estrambióticos y ha grabado con artistas como Celso Piña. En 2022, el músico reveló que enfrenta cáncer de próstata.

Alejandro Marcovich en el Vive Latino 2023 con Los Mirlos de Perú. (Foto: Instagram / @alejandro_marcovich).

Los seguidores del músico han reaccionado a la publicación de Lydia Cacho, por lo que ella escribió en Twitter:

“Los fans a Marcovich que me envían insultos pueriles: muchachos no se desgasten, yo soy una periodista profesional y no me afecta su violencia. Si aman a su artista vayan a cuidarlo al hospital, porque nosotras queremos cuidar a su familia. Ningún niño merece violencia”.

Lydia Cacho respondió a los fans del exguitarrista de Caifanes.

¿Qué dijo Lydia Cacho de Alejandro Marcovich?

“Si un hombre está hospitalizado por cáncer de próstata ¿le perdonarías que haya intentado ahorcar a su hija?... ¿le perdonarías que haya intentado matar a su esposa y la haya tirado desnuda a la calle para darle una lección? ¿le perdonarías que haya ejercido tal violencia contra su hijo que creció aterrado de que papá volviese a casa?”, escribe en su columna Lydia Cacho en referencia a Alejandro Marcovich.

La periodista enlista una serie de violencias del exintegrante de Caifanes, a quien explica que conoce desde hace más de 20 años:

Violencia familiar contra su hija, hijo y esposa: “los que golpeó con rabia bajo la excusa de haber consumido drogas”.

Violencia física, verbal, psicológica y sexual contra su esposa.

Amenazas de muerte.

Contantes agresiones de las amantes del músico contra su esposa e hija.

Acoso sexual a una estudiante de 17 años que trabajaba con él: “él la insultó y le dijo que miles de mujeres morían por un beso de Alejandro Marcovich”.

a una estudiante de 17 años que trabajaba con él: “él la insultó y le dijo que miles de mujeres morían por un beso de Alejandro Marcovich”. Racismo: “Recientemente, a pesar de tenerle terror, su hija llegó al hospital de Cancerología de CDMX a cuidar de su padre enfermo, al entrar lo descubrió diciendo a las enfermeras: ‘ indias prietas, país de nacos que no saben cuidar a los enfermos’. Cuando la hija le pidió a su padre controlarse, frente a testigos le gritó ‘tú eres una mexicana de mierda’, ‘los mexicanos no saben ni leer’”.

que no saben cuidar a los enfermos’. Cuando la hija le pidió a su padre controlarse, frente a testigos le gritó ‘tú eres una mexicana de mierda’, ‘los mexicanos no saben ni leer’”. Corrupción: “Como muchos famosos, Marcovich utilizó influencias y actos de corrupción para destruir a su propia familia y protegerse de la justicia”.

para destruir a su propia familia y protegerse de la justicia”. Violencia patrimonial: él se quedó con todas las propiedades de su esposa, incluso las que eran originalmente de ella.

Amenazas a su hijo con que se va a suicidar si no va a cuidarlo al hospital: “Hace años Marcovich intentó suicidarse frente a su hijo, fue el adolescente quien le salvó la vida”.

Caifanes Desde 2014 Marcovich se separó de Caifanes. (Foto: Instagram / @caifanesmex)

La denuncia contra Alejandro Marcovich

Cacho también menciona que ha seguido el caso desde hace tiempo e incluso ha visto el expediente judicial.

La experta en violencia de género e intrafamiliar apunta que el músico se ha beneficiado de su fama, no solo como chantaje a su esposa para evitar “destruir la carrera” antes de separarse, sino que luego de que su esposa lo dejó, Marcovich se amparó para evitar que lo arrestaran por violencia familiar.

De acuerdo con la periodista, la familia está en medio de un proceso y ya declaró de nuevo ante la Fiscalía de la Ciudad de México, con “grabaciones, evidencia irrefutable y testigos” la violencia que ha ejercido, aun después del diagnóstico de cáncer.

En el expediente, afirma, consta el último ataque de Marcovich: además de romper objetos con un palo de escoba, golpeó a su hija mientras amenazaba con matarla, le causó un severo daño en la clavícula. Él tiene una orden pública de alejamiento contra su esposa e hijos.