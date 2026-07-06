¿Qué sabemos del asesinato de Adán R., exintegrante de Los Nuevos Rebeldes?

Adán R. fue asesinado durante la noche del pasado 5 de julio. (Foto: ChatGPT)

Adán Rodríguez, músico de regional mexicano, fue asesinado la noche del domingo 5 de julio. El joven intérprete, de 29 años, fue atacado a balazos cuando se encontraba frente a un domicilio particular.

La muerte del cantante fue confirmada por la agrupación Los Nuevos Rebeldes, banda de la cual fue integrante hasta 2025 y que publicó un mensaje para despedir a uno de sus integrantes.

“Lamentamos la irreparable pérdida de nuestro excompañero y nos unimos a la pena que embarga a sus seres queridos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Descansa en paz”.

En el mismo comunicado, el grupo reveló que falleció a los 29 años, en un post donde sus seguidores expresaron sus condolencias a través de redes sociales.

El grupo Los Nuevos Rebeldes confirmaron la muerte de Adán R. (Foto: Captura)

¿Qué sabemos del asesinato de Adán Rodríguez, cantante de regional mexicano?

De acuerdo con los primeros reportes, Adán Rodríguez se encontraba la noche del domingo 5 de julio frente a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Stanza Cantabria, en Culiacán, Sinaloa.

Alrededor de las 21:00 horas, vecinos reportaron al número de emergencias 911 varias detonaciones de arma de fuego contra una persona.

Elementos de la Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano acudieron al lugar, donde localizaron a un hombre con múltiples impactos de bala tendido en la cochera de una vivienda de dos plantas.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja revisaron a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, informó TV Azteca.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias e iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer el asesinato del músico de regional mexicano.

Posteriormente, familiares identificaron al fallecido como Adán Rodríguez, quien recientemente había iniciado una nueva etapa en su carrera artística tras concluir su ciclo con la agrupación Los Nuevos Rebeldes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del ataque, por lo que las investigaciones continúan.

Horas antes de su muerte, el intérprete había mantenido actividad en sus redes sociales. Entre sus publicaciones más recientes compartió mensajes relacionados con la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en el Mundial 2026 y también apareció en historias de Instagram vistiendo la camiseta.

¿Quién era Adán Rodríguez?

Adán Rodríguez desarrolló una carrera musical de más de una década dentro del regional mexicano. Desde muy joven mostró interés por la música, lo que lo llevó a perfeccionar su técnica como cantante y ejecutante de bajosexto, instrumento característico del género.

Hace casi cinco años se incorporó a Los Nuevos Rebeldes, agrupación con la que ganó mayor reconocimiento entre el público gracias a su participación como vocalista y músico, de acuerdo con información de TV Azteca.

En 2025 anunció su salida de Los Nuevos Rebeldes para emprender una nueva etapa profesional. Aunque ya no pertenecía al grupo, la relación con sus excompañeros se mantuvo cordial, motivo por el que la agrupación fue una de las primeras en lamentar públicamente tras el asesinato del cantante.