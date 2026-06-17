¿De qué murió Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’ y ‘El viaje de Chihiro’?

El novio de Daveigh Chase organizó una campaña para recaudar fondos para cubrir los gastos del tratamiento de la actriz contra la meningitis [Fotografía. Shutterstock]

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por dar voz a Lilo en Lilo & Stitch y por interpretar a Samara Morgan en El Aro, murió a los 35 años tras enfrentar una serie de complicaciones de salud que se agravaron durante las últimas semanas.

La noticia fue confirmada por su pareja, Roy Hernandez, quien explicó que la actriz falleció después de ser diagnosticada con meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. De acuerdo con su testimonio, estas afecciones provocaron complicaciones sépticas que derivaron en una falla progresiva de órganos.

Semanas antes de su muerte, Daveigh Chase fue hospitalizada en Los Ángeles debido a un cuadro de desnutrición. Sin embargo, su estado de salud empeoró, situación que llevó a su novio a crear una campaña de recaudación de fondos para ayudarla durante el tratamiento.

La pareja de la actriz reveló que los médicos le habían advertido que el panorama era crítico y que podría quedarle poco tiempo de vida. En el mensaje publicado en GoFundMe también describió a Chase como una persona que enfrentó numerosas dificultades fuera de los reflectores.

“Daveigh Chase, mi novia, siempre ha sido una luz en mi vida. Mucha gente la conoce como una talentosa actriz infantil por sus papeles en Lilo & Stitch, El viaje de Chihiro y Donnie Darko. Pero, entre bastidores, ha tenido que afrontar más dificultades de las que le correspondían”, escribió Hernández.

La campaña buscaba reunir 5 mil 500 dólares para apoyarla durante esta etapa, pero apenas logró recaudar una pequeña parte de la meta antes de que la actriz falleciera.

Daveigh Chase Daveigh Chase murió a los 35 años. (Foto: Shutterstock).

¿Qué es la meningitis, la enfermedad que causó la muerte de Daveigh Chase?

La meningitis es una enfermedad que provoca la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges. Esta afección puede ser causada por bacterias, virus, hongos, parásitos e incluso algunos medicamentos o tumores.

Aunque existen distintos tipos de meningitis, la variante bacteriana es considerada la más peligrosa debido a que puede avanzar rápidamente y convertirse en una emergencia médica.

La Organización Mundial de la Salud señala que esta enfermedad puede provocar sepsis, daño cerebral, pérdida auditiva, convulsiones, discapacidad permanente e incluso la muerte cuando no recibe tratamiento oportuno.

En el caso de Daveigh Chase, la meningitis estuvo acompañada por varias infecciones sanguíneas graves. La combinación de ambas afecciones generó complicaciones sépticas que terminaron por afectar el funcionamiento de distintos órganos.

Autoridades médicas explican que la sepsis ocurre cuando el organismo responde de forma extrema a una infección, lo que provoca daños en tejidos y órganos vitales.

La meningitis es una inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. (Shutterstock)

¿Cuáles son los síntomas y complicaciones de la meningitis?

Los síntomas más frecuentes de la meningitis incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos y alteraciones del estado mental, como confusión.

También pueden presentarse sensibilidad a la luz, somnolencia excesiva, convulsiones y dificultades para mantener el estado de alerta, especialmente en los casos más graves.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunos síntomas pueden aparecer entre 3 y 7 días después de la exposición al agente infeccioso. Cuando la enfermedad es causada por bacterias, el deterioro puede ocurrir en cuestión de horas.

Entre las principales complicaciones se encuentran el daño cerebral, la pérdida de audición, problemas neurológicos permanentes, dificultades de aprendizaje, sepsis y falla orgánica.

¿Quién era la actriz Daveigh Chase?

Daveigh Elizabeth Chase es originaria de Las Vegas, Nevada, y creció en Albany, Oregón. Desde pequeña mostró interés por el canto y la actuación, actividades que la llevaron a iniciar una carrera artística a una edad temprana.

Su salto a la fama ocurrió en 2002 cuando fue elegida para interpretar la voz de Lilo Pelekai en la película animada Lilo & Stitch de Disney. El personaje se convirtió en uno de los más populares de la compañía y la actriz participó en proyectos derivados de la franquicia.

Ese mismo año alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Samara Morgan en El aro, papel que le valió el premio MTV Movie Award a Mejor Villana en 2003.

Además de estos trabajos, participó en producciones como Donnie Darko, Big Love, ER, Mercy, Oliver Beene y Beethoven’s 5th. También prestó su voz a Chihiro Ogino en la versión en inglés de El viaje de Chihiro, la aclamada película de Hayao Miyazaki.

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, Daveigh Chase construyó una carrera que la convirtió en una de las actrices infantiles más reconocidas de principios de los años 2000.