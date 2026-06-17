Muere Daveigh Chase, actriz de ‘Lilo & Stitch’ a los 35 años; era ‘Samara’ en ‘El Aro’

Daveigh Chase fue la voz de Lilo en ‘Lilo & Stitch' e interpretó a Samara en ‘El Aro’. (Fotos: Shutterstock / Disney / DreamWorks Pictures).

La actriz Daveigh Chase, conocida por prestar su voz a Lilo en la película Lilo & Stitch y por interpretar a la aterradora Samara Morgan en El aro, murió a los 35 años.

La muerte de la exestrella infantil fue confirmada por su novio Roy Hernandez, quien informó a medios estadounidenses que la actriz falleció el martes tras una emergencia médica.

¿De qué murió Daveigh Chase, actriz de ‘El Aro’?

Roy Hernandez explicó a TMZ que Daveigh Chase murió tras sufrir meningitis y una infección en la sangre. Estas afecciones provocaron problemas sépticos que terminaron por causar el fallo progresivo de su organismo.

TMZ reportó que Chase había sido hospitalizada en Los Ángeles a principios de junio debido a un cuadro de desnutrición. Posteriormente, presentó las complicaciones médicas que derivaron en su fallecimiento.

Semanas antes de su muerte, Hernandez creó una campaña en GoFundMe donde pidió apoyo, pues la actriz estaba delicada tras el diagnóstico de meningitis y de varias infecciones sanguíneas graves: “Su estado se ha vuelto crítico, y los médicos me han dicho que quizá no le quede mucho tiempo de vida“. La petición solo recaudó 605 dólares.

El novio de Daveigh Chase abrió una campaña en Go Found Me. (Foto: Captura de pantalla).

En el mensaje de Roy describió a Chase como una persona que había enfrentado diversas dificultades fuera de los reflectores: “Daveigh Chase, mi novia, siempre ha sido una luz en mi vida. Mucha gente la conoce como una talentosa actriz infantil por sus papeles en Lilo & Stitch, El viaje de Chihiro y Donnie Darko. Pero, entre bastidores, ha tenido que afrontar más dificultades de las que le correspondían".

Roy Hernandez detalló que su novia pasó por una infancia difícil y una “dolorosa ruptura con su familia” y ahora solo quería darle paz en sus últimos días: “Sufrió acoso y luchó por encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles. Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que se merecía. Juntos, encontramos momentos de felicidad y esperanza”.

¿Quién era Daveigh Chase?

Daveigh Chase nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y creció en Albany, Oregón. Desde temprana edad participó en actividades de canto y baile, antes de iniciar su carrera profesional en la televisión y la publicidad.

Su salto a la fama llegó en 2002 cuando fue elegida para dar voz a Lilo en la película animada Lilo & Stitch, producción de Disney que posteriormente dio origen a una serie de televisión, películas y videojuegos en los que continuó interpretando al personaje.

Daveigh Chase fue una reconocida actriz infantil. (Foto: Shutterstock). (Shutterstock)

Antes de ese éxito también había prestado su voz a Chihiro Ogino en el doblaje estadounidense de El viaje de Chihiro, la cinta animada dirigida por Hayao Miyazaki que ganó el Oscar a Mejor Película Animada.

Ese mismo año obtuvo uno de los papeles más recordados de su carrera al interpretar a Samara Morgan en la cinta de terror El aro, actuación que le valió el premio MTV Movie Award a Mejor Villana en 2003.

Series y películas de Daveigh Chase

Entre sus trabajos más destacados figuran:

Lilo & Stitch , donde dio voz a Lilo en la película original de 2002 y posteriormente retomó el personaje en Lilo & Stitch: La serie (67 episodios), La película de Stitch , Leroy y Stitch y varios videojuegos de la franquicia.

, donde dio voz a Lilo en la película original de 2002 y posteriormente retomó el personaje en (67 episodios), , y varios videojuegos de la franquicia. El viaje de Chihiro (Spirited Away) , donde prestó su voz a Chihiro Ogino en el doblaje estadounidense de la película ganadora del Oscar.

, donde prestó su voz a Chihiro Ogino en el doblaje estadounidense de la película ganadora del Oscar. El aro (The Ring) , donde interpretó a Samara Morgan, papel por el que ganó el MTV Movie Award a Mejor Villana en 2003.

, donde interpretó a Samara Morgan, papel por el que ganó el MTV Movie Award a Mejor Villana en 2003. Donnie Darko , donde interpretó a Samantha Darko, la hermana menor del protagonista.

, donde interpretó a Samantha Darko, la hermana menor del protagonista. Big Love , serie de HBO en la que participó durante 32 episodios como Rhonda Volmer.

, serie de HBO en la que participó durante 32 episodios como Rhonda Volmer. Oliver Beene, donde interpretó a Joyce en 23 episodios entre 2003 y 2004.

Además de sus papeles más conocidos, Daveigh Chase tuvo participaciones en producciones como:

S. Darko

Beethoven’s 5th

Mercy , ER (Sala de urgencias)

, Sabrina, la bruja adolescente

Hechiceras (Charmed)

CSI: Crime Scene Investigation

Sin rastro (Without a Trace)

Caso abierto (Cold Case) , Fillmore!

, Aventuras de Kindergarten de Betsy

Carolina

The Rats

Silence

Haunted Lighthouse

American Romance

Jack Goes Home

Wild in Blue

Killer Crush

Little Red Wagon

Yellow

A lo largo de su trayectoria acumuló más de dos décadas de trabajo en cine, televisión, doblaje y videojuegos, convirtiéndose en una de las actrices infantiles más reconocidas de principios de la década de los 2000. Su último trabajo fue dar voz a Kiwako Seto en el videojuego Let it die (2016).