Las líneas de investigación sobre el choque de helicópteros donde murieron Oliver Tree y Gaspi

Técnicos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de la Fuerza Aérea Brasileña inspeccionan este lunes, uno de los helicópteros que chocó en el barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro (Brasil). Fotoarte: El Financiero, Créditos: Wikimedia, EFE/ André Coelho

El choque de helicópteros en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, donde murieron 6 personas incluyendo al creador de contenido Gaspi y el cantante Oliver Tree, mantiene abiertas varias líneas de investigación mientras las autoridades brasileñas buscan determinar las causas del accidente.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB), a través del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), encabeza las pesquisas para esclarecer las causas del choque ocurrido la mañana del 14 de junio.

Paralelamente, la Policía Civil de Río de Janeiro y la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) realizan diligencias relacionadas con las aeronaves, los pilotos y las circunstancias del siniestro.

¿Qué investiga el Cenipa sobre el choque de helicópteros donde murieron Gaspi y Oliver Tree?

La principal incógnita del caso consiste en determinar qué provocó la colisión entre ambas aeronaves en pleno vuelo. El Cenipa ya inició la recolección y validación de información, además de la preservación de evidencias y el análisis preliminar de los daños registrados en los helicópteros.

Entre las hipótesis que forman parte de las líneas de investigación aparecen una posible separación inadecuada entre las aeronaves en el espacio aéreo, eventuales fallas en la comunicación por radio en frecuencias compartidas y un posible incumplimiento de normas de tránsito aéreo o irregularidades durante la operación de vuelo.

Seis personas fallecieron en el accidente ocurrido el domingo, entre ellas el influencer argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree. EFE/André Coelho (André Coelho/EFE)

Las autoridades también analizan las condiciones en las que se desarrollaban los trayectos al momento del accidente. Según la información difundida por investigadores brasileños, ambos pilotos realizaban vuelos bajo reglas de vuelo visual, un elemento que forma parte de la reconstrucción técnica de los hechos.

De acuerdo con información difundida por CNN Brasil, los investigadores del Seripa III ya realizaron la recopilación inicial de datos y la evaluación de los restos de las aeronaves para identificar los factores que contribuyeron al accidente.

¿Qué falta por confirmar en la investigación del accidente aéreo en Río de Janeiro?

Además de esclarecer la causa del impacto, los organismos involucrados buscan determinar si los helicópteros contaban con grabadores de voz o de datos. La legislación aplicable a vuelos privados no exige necesariamente la instalación de estos equipos, por lo que las autoridades aún verifican esa información.

La Anac también mantiene una revisión sobre la situación de los pilotos y de las aeronaves involucradas. El organismo informó que analiza aspectos relacionados con la vigencia de licencias, registros operativos y antecedentes de mantenimiento como parte de las verificaciones posteriores al accidente.

La FAB señaló que la etapa inicial de cualquier investigación aeronáutica contempla la confirmación de datos, la preservación de elementos materiales y el levantamiento de información técnica que permita reconstruir las circunstancias del siniestro antes de elaborar conclusiones.

Restos de uno de los helicópteros que chocó en el barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro (Brasil). EFE/André Coelho (André Coelho/EFE)

¿De quién eran los helicópteros involucrados en la colisión?

Los dos helicópteros operaban bajo la categoría de servicio privado. Uno de ellos, con matrícula PP-MAC, pertenecía a Turfik Comércio de Frutas Ltda., mientras que la aeronave PR-DJJ estaba registrada a nombre del empresario Maurício Espíndola Dias.

Los registros del Registro Aeronáutico Brasileño indican que ambas aeronaves mantenían vigentes sus Certificados de Verificación de Aeronavegabilidad. Los documentos tenían validez hasta diciembre de 2026 y marzo de 2027, respectivamente.

Las autoridades precisaron además que ninguno de los helicópteros contaba con autorización para operar servicios de taxi aéreo, un dato que forma parte del contexto operativo revisado por los organismos competentes.

Identifican cuerpos de personas muertas en el accidente

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó inicialmente la identidad de tres víctimas brasileñas: los pilotos Charles Marsillac y Alexandre Souza, así como el productor musical Lucas Brito.

En el caso de los ciudadanos extranjeros, los peritos del Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto realizaron la recolección de material genético para avanzar en los procesos de identificación. Entre las víctimas extranjeras figuran Oliver Tree, Gaspar Prim —conocido como Gaspi— y el productor audiovisual Lucas Vignale.

Las autoridades informaron que los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal mientras continúan los procedimientos periciales vinculados al caso. La Policía Civil indicó que la investigación permanece abierta en la 42ª Delegación Policial de Recreio dos Bandeirantes y que espera los informes técnicos que contribuirán al esclarecimiento de los hechos.

Investigan restos de helicópteros accidentados. EFE/André Coelho (André Coelho/EFE)

¿Qué pasó con los helicópteros que chocaron en Brasil?

Uno de los helicópteros cayó sobre un patio de vehículos eléctricos ubicado en la Avenida de las Américas. El impacto provocó un incendio que alcanzó alrededor de 20 automóviles estacionados en el lugar.

Hasta ahora no existe un balance definitivo sobre los daños materiales ni sobre las posibles afectaciones derivadas del incendio. Las autoridades mantienen la evaluación de los efectos ocasionados por el accidente en el área afectada.

La respuesta de emergencia movilizó cerca de 45 militares y 15 unidades del Cuerpo de Bomberos. También participaron equipos especializados, agentes de tránsito, personal de limpieza urbana y efectivos policiales encargados del aislamiento de la zona donde ocurrió la tragedia.

La investigación sobre la colisión continúa bajo coordinación del Cenipa, organismo responsable de elaborar el informe técnico que determinará las causas del accidente ocurrido en Río de Janeiro.