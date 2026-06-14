Así fue el choque de helicópteros donde murió Oliver Tree: Los pilotos tenían ‘mucha experiencia’

El choque de dos helicópteros en Río de Janeiro deja seis personas muertas, entre ellas el cantante Oliver Tree. EFE/Roberta Durço

La muerte del cantante Oliver Tree, intérprete de éxitos como ‘Life Goes On’, dejó una investigación abierta con varias incógnitas sobre cómo dos pilotos de amplia experiencia chocaron en el aire.

Este domingo se confirmó que Oliver Tree, amigo de Aaron Mercury, figura entre las seis víctimas de un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. El artista de 32 años viajaba en uno de los dos helicópteros que colisionaron y se desplomaron sobre un estacionamiento, donde causaron un incendio de gran magnitud.

¿Cómo ocurrió el accidente donde murió Oliver Tree?

De acuerdo con información preliminar de las autoridades brasileñas, dos helicópteros chocaron en el aire durante la mañana del 14 de junio sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Tras la colisión, ambas aeronaves se precipitaron a tierra. Uno de los helicópteros cayó dentro de un estacionamiento privado ubicado sobre la avenida de las Américas, donde había decenas de vehículos eléctricos estacionados.

El impacto provocó un incendio que alcanzó aproximadamente 20 automóviles. El fuego fue controlado posteriormente por elementos del Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro.

En una de las aeronaves viajaban el piloto y cuatro pasajeros. En el segundo helicóptero se encontraba únicamente el piloto.

Las autoridades señalaron que las seis personas que iban a bordo murieron como consecuencia del accidente.

Fotografía cedida este domingo por Roberta Durço que muestra a un policía militar transportando una maleta recuperada en el lugar donde ocurrió el accidente de dos helicópteros en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Roberta Durço

¿Quiénes murieron en el choque de helicópteros en Río de Janeiro?

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó que entre las víctimas se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree Nickel, conocido mundialmente por temas como 'Life Goes On’ y 'Miss You’.

De acuerdo con la lista difundida por las autoridades, las víctimas fueron:

Oliver Tree Nickel, pasajero.

Lucas Vignale, pasajero.

Gaspar Prim, conocido en redes sociales como Gaspi, pasajero.

Lucas Brito Chaves, productor musical, pasajero.

Alexandre Souza, piloto.

Charles Marsillac, piloto.

Antes de la confirmación oficial de la identidad de los fallecidos, fuentes de la investigación habían indicado que Oliver Tree aparecía en el manifiesto de vuelo de una de las aeronaves; sin embargo, debido al estado de los cuerpos tras el incendio, los procedimientos de identificación continuaron durante varias horas.

Los pilotos tenían “mucha experiencia”, según autoridades

Uno de los aspectos que llamó la atención tras el accidente fue la trayectoria profesional de los pilotos involucrados.

Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, declaró a medios brasileños que ambos contaban con una amplia experiencia en aviación y además trabajaban como instructores.

“Ambos pilotos tenían mucha experiencia”, señaló el funcionario al referirse a los comandantes de las aeronaves accidentadas.

El concesionario de carros donde se estrellaron dos helicópteros y cayeron al suelo en Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio del 2026. (AP foto/Bruna Prado) (Bruna Prado/AP Photo/Bruna Prado)

Sobre Charles Marsillac, quien pilotaba uno de los helicópteros, personas cercanas destacaron también su trayectoria profesional. Un amigo del piloto declaró a CNN Brasil que era “muy experimentado y serio”.

“Las personas que volaban con él lo admiraban por su seriedad y compromiso. Era un hombre de familia y cariñoso”, agregó.

Además de su trabajo en la aviación, Marsillac mantenía una actividad relacionada con la música como pasatiempo y compartía presentaciones musicales en sus redes sociales.

¿Qué hacía Oliver Tree en Brasil?

Oliver Tree se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional. El pasado 6 de junio ofreció un concierto en São Paulo ante miles de asistentes y tenía previsto comenzar la etapa europea de su tour el próximo 1 de julio en Lisboa, Portugal.

Posteriormente estaban programadas presentaciones en Madrid y Barcelona antes de continuar con fechas en Italia.

El cantante acumulaba más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y algunas de sus canciones superaban los 700 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Horas antes del accidente, el artista publicó contenido en sus redes sociales. Entre sus últimas apariciones se encuentra un video grabado junto al creador de contenido Thiago Alcântara, en Río de Janeiro, donde aparecía usando una camiseta de la selección brasileña con su nombre en la espalda. En otra historia de Instagram, de ese mismo día, se mostró dentro de un estudio acompañado por otros músicos.

Los bomberos recorrieron la zona donde ocurrió el accidente donde murió Oliver Tree. EFE/ Roberta Durço.

¿Qué se sabe de la investigación del accidente de Oliver Tree?

Las causas de la colisión aérea aún no han sido determinadas. El caso es investigado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña.

La Fuerza Aérea informó que especialistas del Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos fueron movilizados para realizar la denominada “acción inicial”, procedimiento que incluye la recolección de información, preservación de evidencias y evaluación de daños.

La institución explicó que durante esta etapa se aplican técnicas específicas para la “recolección y confirmación de datos, preservación de elementos, verificación inicial de los daños causados a la aeronave o por la aeronave”.

En tanto, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (Anac) señaló que también revisa la situación de las aeronaves y de los pilotos involucrados.

Las autoridades locales indicaron además que la zona donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad. De acuerdo con el alcalde Eduardo Cavaliere, esas grabaciones ya fueron puestas a disposición de los peritos aeronáuticos para apoyar las investigaciones.

Mientras continúan las diligencias, la policía, los bomberos y los organismos de aviación trabajan para reconstruir la secuencia de hechos que derivó en una de las tragedias aéreas más graves registradas recientemente en Río de Janeiro.

Con información de EFE y AP.