‘El huipil de los dioses’: ¿Qué marcas vistieron a Lila Downs y a Shakira en el Mundial 2026?

El show de inauguración del Mundial 2026 que se llevó a cabo este jueves en Estadio Ciudad de México, contó con la participación de artistas internacionales como Shakira, J Balvin y Lila Downs, quienes dieron la bienvenida a las y los aficionados que acudieron a presenciar el partido inaugural de México vs. Sudáfrica.

En el evento de inauguración, la primera en salir a escena fue la cantante mexicana Lila Downs, quien es originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, portando un largo vestido tradicional.

La compositora usó un vestido de una marca mexicana que ha participado en eventos internacionales como el Fashion Week España. Mientras que la colombiana Shakira vistió una marca internacional.

Lila Downs llevó un huipil de CATAL Mx. (CATAL MX | Lila Downs)

¿De qué marca es el vestido que usó Lila Downs en el Mundial 2026?

Lila Downs portó un vestido creado por CATAL, creado por el diseñador textil Joss Ramírez.

“Un orgullo para Chiapas en el mundial Con un diseño de @joss.ramirez.1848. Presentando la cultura de México para el mundo. Gracias Maestra @liladowns por la oportunidad de crear para ti, gracias a la @fifa por mostrar la cultura de México”, indicó la marca mexicana en su cuenta oficial de Instagram.

Se trata de un vestido tejido en telar de cintura, plisado a mano. De acuerdo con CATAL, este ‘huipil de los dioses’, como nombra a esta prenda en otra publicación, está hecho con técnica de seda sobre blanco puro.

El huipil tiene un tiempo de elaboración de tres meses y CATAL lo realiza bajo pedido.

De acuerdo con su perfil, Joss Ramírez es originario de Venustiano Carranza, Chiapas, y estudió en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es el diseñador creativo de CATAL.

En la exhibición “¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y latinx contemporáneo” del Museo Franz Mayer este año, fue expuesto el trabajo de diseñadores y artesanas, entre ellos apareció el artista Joss Ramírez, de origen tsotsil.

El DIF de Venustiano Carranza felicitó este jueves a Joss Ramírez por poner en alto el nombre del municipio y de Chiapas, luego de que Lila Downs usara un huipil diseñado por él en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

“La pieza es un huipil elaborado en telar de cintura, resultado del trabajo conjunto entre Joss Ramírez y su señora madre, quienes participaron en la elaboración del telar y el ensamblaje de cada una de sus piezas, reflejando el valor del conocimiento transmitido de generación en generación”, apuntó.

En la publicación se destaca también que se usó el telar de cintura con técnica de Petet, “considerada entre las cinco mejores técnicas textiles de México”. Se destaca igualmente el hilado a mano con seda de gusano de Oaxaca, los plisados artesanales hechos a mano.

¿Quién vistió a Shakira para el evento del Mundial 2026?

Shakira y Burna Boy interpretaron la canción ‘Dai Dai’, el himno oficial de la Copa Mundial 2026.

En esta ocasión, Shakira cerró el concierto de inauguración en el Estadio Banorte, tras la participación de Los Ángeles Azules, Belinda, Maná, J Balvin, Andrea Bocelli y EJAE. Mientras que Alejandro Fernández interpretó el Himno Nacional Mexicano.

Al interpretar ‘Dai Dai’, Shakira llevaba un corset amarillo con mangas largas, así como una falda con tonos amarillos, lilas y blancos.

El vestuario de Shakira fue diseñado por Off-White, marca originaria de Milán, Italia, por Virgil Abloh.

Shakira interpretó la canción oficial del Mindial 2026 en el Estadio Ciudad de México (FOTO: Mexsport).

La estrella colombiana tiene un récord de participaciones en Copas Mundiales de Futbol, luego de que apareciera en Alemania 2006, cuando interpretó su canción “Hips Don’t Lie” en la final; en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” en la apertura y el cierre, con la canción oficial de esa copa; mientras que en Brasil 2014 cantó “La La La” con Carlinhos Brown en la final. A ello se suma ahora la ceremonia de inauguración de 2026 en Ciudad de México.

Con información de AP.