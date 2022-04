Tlayudas al estilo de Yalitza Aparicio: La actriz comparte recetas de Tlaxiaco

Sobre la tortilla para tlayuda, Yalitza Aparicio extiende asiento, frijoles, quesillo deshebrado, carne enchilada y chorizo frito, agrega queso fresco, la dobla por la mitad sobre el comal, echa chapulines, col y salsa de molcajete preparada por su mamá.

La actriz y profesora de 28 años también es creadora de contenido, tiene un canal en YouTube con 195 mil suscriptores donde ha compartido todo tipo de videos, incluso una colaboración con la influencer y también profesora Superholly.

La famosa actriz de la película Roma es originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, y en su canal también promueve la gastronomía de su pueblo, entre la cual destaca las tlayudas.

“Las tlayudas no son sólo un platillo muy rico sino son también parte de la cultura y tradición de Tlaxiaco que les quiero compartir”, describe en el video.

De acuerdo con Yalitza, aunque esta preparación siempre se asocia a Oaxaca, hay que recordar que éste es un estado diverso y por ello en cada región hay distintas formas de hacerse, incluso hay quienes no le ponen asiento y las carnes varían. En su versión destaca el “pipichi” o “pipicha”, un tipo de quelite.

“Nuestras tlayudas llevan quesillo y llevan queso fresco... No me digan ‘queso de Oaxaca’ porque no sé de cuál me están hablando”, apunta Yalitza, ya que en el estado hay de muchos tipos más allá del que en otros estados llaman “queso Oaxaca”.

Pizzas, tamales, torrejas y otras recetas de Tlaxiaco

Anteriormente Yalitza había hecho video sobre cómo preparaba en su casa tamales, su contenido es variado, aunque los últimos ha destacado más preparaciones de Tlaxiaco.

En uno de sus contenidos muestra el oficio de su papá, quien prepara pizzas, las favoritas de Yalitza. Su negocio es en una camioneta donde lleva horno, mesa de amasado, refrigerador, tanque de gas y todo lo necesario, el sabor es reconocido en varias comunidades de los alrededores del Tlaxiaco.

Las torrejas son un dulce tradicional de Tlaxiaco. (Foto: YouTube / Yalitza Aparicio).

La actriz también ha destacado a las personas que se dedican a preparar torrejas desde hace 50 años, este es un dulce típico de Tlaxiaco que se hace con masa de harina de trigo y se sirve con miel de panela.

Asimismo, ha grabado la preparación del chocolate casero del pueblo, artesanal y de tradición de varias generaciones en Chocolates Tete, para apreciar todo el trabajo que conlleva, desde el proceso de dorar el cacao en el comal, colar, moler en molino, también en metate y darle forma a mano.