Ronaldinho y ‘El Canelo’ Álvarez en el Mundial: La ‘alineación’ de famosos que fueron al México vs. Sudáfrica

La inauguración del Mundial 2026 convirtió al Estadio Ciudad de México en el centro de atención del planeta. Miles de aficionados se dieron cita para presenciar el arranque de la Copa del Mundo con el partido entre México y Sudáfrica. Deportistas, políticos, artistas y diversas celebridades también acudieron al recinto para sumarse a la fiesta futbolística más importante del mundo.

Además de la ceremonia organizada por la FIFA y el encuentro inaugural, la presencia de figuras nacionales e internacionales captó la atención de los asistentes, quienes fueron testigos de un momento histórico: México se convirtió en el primer país en inaugurar una Copa del Mundo por tercera ocasión.

¿Qué artistas, deportistas y celebridades acudieron a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México?

Uno de los aficionados más destacados que acudieron al partido inaugural fue Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón mundial mexicano de boxeo, quien asistió junto a su esposa, Fernanda Gómez. Ambos portaron con orgullo la playera de la Selección Mexicana.

Las leyendas del futbol tampoco se quisieron perder la fiesta mexicana en el Coloso de Santa Úrsula. Entre los invitados destacaron Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania en 2014, y el extécnico alemán Jürgen Klopp, multicampeón con el Liverpool de la Premier League. Ambos fueron vistos sobre la alfombra verde del estadio.

La música también tuvo representación entre los invitados. Carlos Rivera, uno de los cantantes mexicanos más exitosos de los últimos años, formó parte de las personalidades que se dieron cita en el inmueble con su playera tricolor.

En el estadio también se dio cita el astro brasileño campeón en Corea y Japón 2002, Ronaldinho, junto a Carles Puyol, el exdefensa español campeón en Sudáfrica 2010.

En las inmediaciones del estadio, una de las primeras celebridades en ser vista fue Sabrina Carpenter. La cantante y actriz estadounidense llamó la atención de los asistentes y despertó rumores sobre una posible aparición durante los festejos mundialistas.

A pesar de que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no se dieron cita en el Estadio Ciudad de México, entre los políticos que sí hicieron acto de presencia estuvieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

¿Cómo fue el espectáculo de inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 comenzó a las 11:30 horas en el Estadio Ciudad de México con una puesta en escena inspirada en las raíces culturales de México. Decenas de voluntarios desplegaron estructuras doradas, penachos y vestuarios inspirados en las culturas mesoamericanas, mientras los bailarines tomaban posiciones sobre el terreno de juego para dar inicio al espectáculo.

Uno de los primeros momentos destacados estuvo a cargo de Lila Downs, quien apareció sobre el escenario para interpretar un canto en náhuatl, acompañada por danzantes con atuendos inspirados en las civilizaciones prehispánicas. La presentación sirvió como una bienvenida a México para los miles de aficionados presentes en el inmueble.

La música continuó con la participación de Maná, que puso a cantar al estadio con Oye mi amor. Posteriormente apareció Danny Ocean con una presentación en solitario, mientras que Belinda subió al escenario junto a Los Ángeles Azules para interpretar Por ella, una de las canciones oficiales del álbum musical de la FIFA para la Copa del Mundo.

El cierre musical estuvo reservado para J Balvin y Ryan Castro, quienes encendieron el ambiente con ritmos urbanos antes de dar paso a la artista más esperada de la jornada. Minutos después, Shakira apareció sobre el escenario para interpretar Dai, Dai, tema oficial del Mundial 2026, en una presentación que culminó con un espectáculo de pirotecnia dentro del estadio.