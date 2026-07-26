‘Inspiras a todo un país’: Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por podio en el Tour de Francia

Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por su tercer lugar en el Tour de Francia. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

El histórico tercer lugar de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 generó la reacción de Claudia Sheinbaum, quien mandó un mensaje al ciclista tras convertirse en el primer mexicano en subir al podio de una de las competencias más importantes del ciclismo en ruta.

A través de su cuenta oficial en X, la presidenta destacó el logro conseguido por el originario de Ensenada, Baja California, luego de completar las tres semanas de competencia y cerrar una actuación en el Tour de Francia que se suma a la historia de nuestro país.

“Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France”, escribió Sheinbaum.

Isaac del Toro obtuvo el mejor resultado de un mexicano en el Tour de Francia. (Foto: EFE) (EFE/EPA/YOAN VALAT)

La presidenta resaltó que el ciclista mexicano no solo consiguió un resultado inédito para el país, sino que también se ha consolidado como una de las grandes figuras de la nueva generación del ciclismo internacional.

"México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos“, expresó la titular del Ejecutivo.

Con este resultado, Del Toro también conquistó el maillot blanco, otorgado al mejor competidor joven de la competencia.

Isaac del Toro firma el mejor resultado de un mexicano en el Tour de Francia

Isaac del Toro cerró una edición histórica del Tour de Francia 2026 al finalizar en el tercer lugar de la clasificación general, un resultado que ningún ciclista mexicano había conseguido desde la creación de la prueba.

Además de subir al podio, el corredor del UAE Team Emirates se llevó el reconocimiento como el mejor ciclista joven del Tour, una distinción reservada para los talentos menores de 26 años con el mejor desempeño en la clasificación general.

El resultado consolida una temporada sobresaliente para el mexicano, quien continúa en la suma de capítulos históricos a una carrera que ha crecido de forma acelerada en los últimos años.

En 2025 ya había llamado la atención del mundo al conquistar la Maglia Rosa durante el Giro de Italia, convirtiéndose en uno de los ciclistas más prometedores del pelotón internacional. Ahora, con apenas 22 años, logró colocarse entre los tres mejores de la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial.

Su actuación durante las 21 etapas del Tour confirmó su capacidad para competir frente a los mejores corredores del planeta y lo perfila como uno de los principales candidatos a pelear por el título en futuras ediciones.

Isaac del Toro subió al podio tras terminar tercero en el Tour de Francia 2026. (Foto: EFE) (EFE/EPA/PAPON BERNARD / POOL)

El ciclismo mexicano vive un momento histórico

La actuación de Isaac del Toro representa uno de los mayores logros del deporte mexicano en competencias internacionales y marca un antes y un después para el ciclismo nacional.

El podio en el Tour de Francia rompe una barrera que durante décadas parecía inalcanzable para los representantes mexicanos y coloca a Del Toro como una de las máximas figuras deportivas del país.

Con este resultado, el bajacaliforniano no solo escribió una página dorada para el deporte mexicano, sino que también fortaleció las expectativas sobre su futuro, al perfilarse como uno de los principales referentes del ciclismo internacional en los próximos años.

Con información de EFE