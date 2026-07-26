Hombres usan IA para coquetear: ¿Qué es el fenómeno del ‘chatfishing’ en Hinge, Tinder y apps de citas?

Los hombres cada vez recurren más a la IA para manejar charlas en apps de citas, lo que, según expertos, altera los vínculos.

Un mensaje ‘sospechoso’ bastó para que Breeanna Dobson se diera cuenta que su ‘ligue’ usaba inteligencia artificial para chatear con ella en Hinge. A partir de ese momento, como dice la canción de Emmanuel, “todo se derrumbó”, ya que la mujer de 27 años se dio cuenta que era víctima de ‘chatfishing’.

Las respuestas refinadas de su ‘ligue’, los mensajes llenos de conexión e intención por establecer un vínculo con Breeanna desaparecieron cuando ella le hizo notar que parecía un chatbot de IA.

Al hombre no le quedó otra opción más que admitir que usaba ClaudeAI para conversar con ella. Además, cambió su forma de escribir y terminó frustrado, al grado de que le dijo: “Me ofende que pienses que necesito ayuda de IA para coquetear contigo”.

El 'catfishing' ocurre desde inicios de internet, con personas que fingen parte de su identidad para conseguir pareja. (EFE)

¿Cómo funciona ‘chatfishing’ con IA en aplicaciones como Tinder y Bumble?

El ‘chatfishing’ es una variante del catfishing, que, según la Universidad de Cambridge, es un tipo de usurpación de identidad, en el cual los usuarios crean un perfil o identidad falsa en internet a fin de engañar a alguien. Algo similar al famoso caso de Simón Leviev, conocido como ‘el estafador de Tinder’.

Actualmente, el ‘chatfishing’ o el engaño se manifiesta en aplicaciones de citas, como Hinge, Tinder y Bumble, para acceder a vínculos, pero también sirve para manipular y estafar.

De acuerdo con Bloomberg, a medida que la IA generativa juega un papel más habitual en la interacción entre personas, algunos solteros recurren a chatbots como ChatGPT y Claude para escribir, editar o analizar conversaciones con posibles parejas en plataformas de citas.

El problema ocurre al momento en que se crean conexiones por mensajes de texto, que son más resultado de la IA que de la persona que la utiliza.

No todo es problema de la IA. El ‘catfishing’ existe desde inicios de internet, con personas que han falseado su identidad, al exagerar su estatura o utilizar fotos que les favorecen a diferencia de como son en realidad.

El término se acuñó desde 2010 y aunque quienes buscan pareja pueden detectar perfiles falsos, el uso de la IA significa un desafío mayor, ya que se altera la comunicación.

Parte del problema radica en que las personas utilizan la IA de diferentes maneras y nadie sabe dónde está el límite. Incluso hay indicios de que esta tendencia es cada vez más común, especialmente al ver un aumento del 5 mil por ciento en las búsquedas de Google respecto al tema.

¿Quiénes defienden el uso de la IA en apps de citas?

El debate sobre el uso irregular de la IA hace aún más difícil el mundo de las citas, ya que existen usuarios que se auxilian de ella para editar mensajes o revisar su tono, lo que se considera ir más allá de la revisión ortográfica.

Sin embargo, hay quienes optimizan sus perfiles y analizan conversaciones con tal de aumentar sus probabilidades de establecer un vínculo en las apps de citas, como Hinge, Tinder y Bumble.

Un usuario de Reddit comentó que aprovecha cuando los chats no van bien para exportarlos a ChatGPT. Ahí observa patrones “en cuanto al ritmo, tono y cómo manejo mal las conversaciones”.

Aunque parece algo tan ‘inocente’, como pedirle a un amigo que te ayude a responder un mensaje, hay usuarios que consideran estos métodos como poco auténticos.

Está el caso de Jackie, una mujer de 38 años de San Diego, que reveló a Bloomberg que un hombre parecía prepararse con IA para una llamada. “Tenía monólogos largos y extrañamente específicos sobre temas especializados que solo he incluido en mi perfil”, agregó.

El hombre tenía conocimientos casi enciclopédicos de sus intereses, como el yoga o su afición por el beisbol y Los Padres de San Diego.

Está precisión incomodó a Jackie y la conversación se volvió monótona, ya que ella comenzó a sospechar que el hombre revisó su perfil para obtener puntos clave y le pidió a la IA que le hiciera ‘su chamba’.

Volviendo al caso de Breeanna, la joven descartó al hombre que usaba Claude para coquetear y ahora tiene una pareja que, según ella, no usó IA, porque aprendió a preguntarse: “¿Puedo imaginarme estas palabras saliendo de la boca de alguien en una conversación real y natural?“

Además, tocó un tema importante al exponer la deshumanización que pueden sufrir las mujeres con el uso de IA en apps de citas, ya que el problema del ‘chatfishing’ es que los hombres “no están dispuestos a esforzarse por algo serio”, sino que parece que “simplemente lanzan una red para ver qué pescan”.

ChatGPT es una de las apps favoritas de personas para saber cómo responder a una conversación. (AP Photo/Richard Drew)

Apps de citas: Entre querer incluir la IA y no poder regular el ‘chatfishing’

En medio de todo quedan las apps como Tinder y Bumble, que hacen poco para regular el texto con IA, pero no quieren limitar a sus usuarios.

Spencer Rascoff, director ejecutivo de Match Group y Tinder, explica que no saben cómo abordar este tema, ya que no pueden controlar que los usuarios recurran al “asesoramiento externo”.

Por ahora, Tinder evalúa únicamente la cantidad de asesoramiento que debe ofrecer la plataforma, ya que no quieren que los usuarios den la impresión de ser alguien que no son.

Jackie Jantos, CEO de Hinge, reconoció que el mundo de las citas es difícil, así que intenta no juzgar a las personas que se auxilian de la IA, aunque reiteró que “es fundamental que las personas sean humanas”, ya que, desde su punto de vista, “se trata de expresar tu vulnerabilidad con tus propias palabras”.

A la par, las aplicaciones buscan herramientas para optimizar las conversaciones con IA.

Bumble anunció Dates, una función con IA que comienza con una conversación privada y profunda sobre valores, objetivos en la relación, estilo de comunicación, estilo de vida e intenciones. Cuando identifica a dos personas compatibles, ambas reciben una notificación con un resumen que explica por qué son una buena opción.

Liesel Sharabi, profesora asociada de comunicación en la Universidad Estatal de Arizona, que estudia la cultura de las citas en línea, explicó que es normal pedir consejos al momento de querer seguir una conversación, el problema es “cuando no sabes con quién estás hablando”, ya que a la gente “le preocupa el engaño y la decepción que surge cuando hablas con alguien durante un tiempo y ya no es la misma persona”.

La IA amplifica este problema, al ofrecer respuestas halagadoras y crear una zona gris ética y sin normas que desfavorecen a los vínculos.

Concluyó que las apps de citas se enfrentan al dilema de la IA sin regulaciones mientras existe una sensación de que “le están fallando a la gente”.

¿Tú qué piensas?, ¿Prefieres que la IA te diga cómo invitarle una hamburguesa triple a tu ‘crush’, o mejor exponerte tal cuál eres y sacar tu lado más auténtico?

Expertos consideran que es importante regular la IA para establecer vínculos más reales. (Graciela López Herrera)

Con información de Bloomberg.