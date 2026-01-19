‘Si te ayudo con la tarea, pero primero ve este anuncio’: ChatGPT tendrá publicidad para estas cuentas

¿Quieres que ChatGPT te ayude con tu declaración anual? Antes tendrás que ver un anuncio, ya que la plataforma de OpenAI informó que en las próximas semanas incluirá publicidad personalizada para distintos planes.

A través de un comunicado, la empresa reconoció el avance de la inteligencia artificial, al punto en el que todas las personas con acceso a ChatGPT cuentan con un “superasistente personal”; sin embargo, “el acceso a ese nivel de inteligencia determinará si la IA amplía las oportunidades o refuerza las desigualdades existentes“.

ChatGPT justificó la llegada de anuncios a algunos de sus planes más populares, e incluso mencionó que, al introducirlos preservará lo que ha hecho valioso al servicio de OpenAI, así que aprenderán de los comentarios de la comunidad y ajustarán la forma en la que se muestran, con el compromiso de poner a los usuarios en primer lugar.

La empresa agregó que tus datos personales y las conversaciones con la inteligencia artificial no serán vendidas a los anunciantes, además de que el estándar será alto para que los anuncios sean de calidad.

¿Qué planes de ChatGPT tendrán anuncios y cuáles no?

De acuerdo con ChatGPT, las cuentas en las que incluirá anuncios son:

ChatGPT gratis.

ChatGPT Go, lanzada en 171 países en agosto del año pasado.

Los servicios de ChatGPT que no tendrán anuncios son:

ChatGPT Plus.

ChatGPT Pro.

ChatGPT Business.

ChatGPT Enterprise.

¿Cómo serán los anuncios de ChatGPT? Esto sabemos

El primer dato que reveló ChatGPT es que los anuncios en su app serán fáciles de identificar de las respuestas y la conversación entre el usuario y la plataforma.

Además, la empresa especificó que algunos anuncios se incluirán cuando haya un producto o servicio relevante para la conversación que tengas en ese momento.

Como usuario, podrás brindar más información sobre por qué sí viste algún anuncio o por qué lo descartaste, además de que puedes desactivar la opción de recibir anuncios personalizados y que estos sean aleatorios.

Algunos puntos clave de los anuncios en ChatGPT son:

Alineación con la misión de ChatGPT : Un beneficio para la humanidad.

: Un beneficio para la humanidad. Independencia de respuestas : Los anuncios no influirán en las respuestas de ChatGPT.

: Los anuncios no influirán en las respuestas de ChatGPT. Se mantendrá la privacidad en las conversaciones.

en las conversaciones. Tú decides cómo se usarán tus datos .

. Valor a largo plazo, es decir, que ChatGPT no optimizará el tiempo que pasas en la aplicación, sino que la prioridad será “la confianza del usuario y la experiencia de uso por encima de los ingresos”.

La decisión de OpenAI de adoptar la publicidad refleja un esfuerzo más amplio por diversificar sus ingresos antes de una posible oferta pública inicial y para ayudar a compensar el inmenso coste de construir y mantener sistemas de inteligencia artificial.

OpenAI, que no prevé ser rentable durante años, se ha comprometido a invertir alrededor de 1.4 billones de dólares en centros de datos y chips para IA.

Esta decisión representa un cambio radical para la compañía, que se ha basado principalmente en un modelo de suscripción. El director ejecutivo, Sam Altman, había expresado previamente su rechazo personal a la publicidad, considerándola un “último recurso”. Altman había expresado su preocupación por la posibilidad de que los usuarios desconfíen tanto de un chatbot si creen que vende productos. Otros rivales, como Google (de Alphabet Inc.), también han comenzado a introducir anuncios en sus productos de IA.

“Nuestros negocios empresariales y de suscripción ya son sólidos”, declaró Fidji Simo, director ejecutivo de aplicaciones de OpenAI, en una entrada de blog. “Creemos en tener un modelo de ingresos diverso donde los anuncios puedan contribuir a que la inteligencia sea más accesible para todos”.

OpenAI está aprovechando una estrategia utilizada por otras grandes empresas de internet, como Meta Platforms Inc. y Google, para subsidiar el costo de sus productos mediante la venta de anuncios dirigidos a una gran audiencia. El creador de ChatGPT actualmente cuenta con más de 800 millones de usuarios semanales. Varios de sus ejecutivos trabajaron anteriormente en empresas de redes sociales, incluido Simo, quien ayudó a expandir el negocio publicitario de la aplicación de Facebook antes de asumir el cargo de director ejecutivo de Instacart.

Con información de Bloomberg.