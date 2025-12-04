OpenAI analiza construir ‘cerebro’ para ChatGPT: ¿Dónde estará su nuevo centro de datos?

El grupo australiano de centros de datos NextDC y el desarrollador de ChatGPT, OpenAI, acordaron asociarse para el desarrollo de un centro de datos a gran escala en Sídney.

El proyecto forma parte de una colaboración más amplia entre ambas empresas para la creación de infraestructura soberana de IA, formalizada mediante un memorando de entendimiento, según un comunicado de NextDC, empresa cotizada en Sídney, emitido el viernes. Las acciones de NextDC subieron hasta 11 por ciento en las primeras operaciones de Sídney.

Las empresas colaborarán en la planificación, el desarrollo y la operación de un “campus de IA a hiperescala de próxima generación y un supercúmulo de GPU a gran escala” en el sitio S7 de NextDC en Eastern Creek, Sydney, a unos 45 kilómetros al oeste del centro de la ciudad.

Un portavoz de NextDC se negó a proporcionar más detalles.

El centro de datos tiene un valor de 7.000 millones de dólares australianos (4.600 millones de dólares) y se utilizará para clientes de OpenAI, incluidos Commonwealth Bank, Wesfarmers, Canva y Virgin Australia, informó Australian Financial Review.

OpenAI adquiere participación en Thrive Holdings

OpenAI anunció esta semana que adquirió una participación en la firma de capital de inversión Thrive Holdings con el fin de acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA) empresarial.

OpenAI integrará sus equipos de investigación, producto e ingeniería en las empresas de Thrive Holdings para optimizar su adopción de IA y mejorar su rentabilidad, según un comunicado de la compañía.

El papel de la tecnológica en Thrive Holdings se enfocará en los servicios de contabilidad y tecnologías de la información (TI), puesto que estas funciones conllevan un gran volumen de trabajo, de acuerdo con OpenAI.

Las empresas no aportaron detalles sobre el valor económico de esta asociación, que OpenAI espera “sirva de modelo para que empresas e industrias de todo el mundo puedan colaborar estrechamente” con la tecnológica.

Con información de EFE.