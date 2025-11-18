Microsoft y Nvidia unen fuerzas con Anthropic: Invertirán 15 mil mdd

Microsoft y Nvidia se comprometen a invertir hasta 15 mil millones de dólares combinados en Anthropic, en una medida que acerca al desarrollador de IA a dos de los mayores patrocinadores de su rival OpenAI.

La inversión formará parte de la próxima ronda de financiación de Anthropic, según una fuente familiarizada con el asunto, quien habló bajo condición de anonimato para tratar información confidencial. Anthropic también se ha comprometido a adquirir 30.000 millones de dólares en capacidad informática del servicio en la nube Azure de Microsoft, según informaron las compañías el martes.

Este acuerdo forma parte de una creciente ola de alianzas entre proveedores de computación en la nube y de chips, que respaldan a desarrolladores líderes de IA, quienes a su vez invierten en servicios de esas mismas empresas. Los inversores están cada vez más preocupados por estos acuerdos circulares de IA, y algunos temen que sean un claro indicio de una burbuja.

Las acciones de Microsoft cayeron 3.5 por ciento y las de Nvidia un 2.8 por ciento este martes en medio de una caída generalizada del mercado.

Para Anthropic, este acuerdo también la acerca a Microsoft, que ha invertido más de 13 mil millones de dólares en OpenAI y ha desempeñado un papel fundamental en el éxito del creador de ChatGPT. Sin embargo, en los últimos meses, Microsoft y OpenAI han entablado una competencia más abierta.

“Cada vez seremos más clientes mutuos: nosotros utilizaremos los modelos de Anthropic, ellos utilizarán nuestra infraestructura y saldremos al mercado juntos”, declaró Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, en un video publicado el martes sobre Anthropic. “Por supuesto, todo esto se basa en la alianza que mantenemos con OpenAI, que sigue siendo un socio fundamental para Microsoft”.

Para Nvidia, este acuerdo vincula su tecnología con otra de las empresas líderes en la carrera por integrar la IA en la vida cotidiana. Nvidia está invirtiendo más en los usuarios finales de sus chips en un momento en que los inversores están cada vez más preocupados porque la IA aún no genera suficientes ingresos ni beneficios como para justificar el enorme gasto en nueva infraestructura.

Nvidia, la empresa cotizada más valiosa del mundo, invertirá hasta 10.000 millones de dólares en Anthropic, según anunció el fabricante de chips. Anthropic, por su parte, se ha comprometido inicialmente a adquirir hasta 1 gigavatio de capacidad de computación basada en los diseños de chips Grace Blackwell y Vera Rubin de Nvidia. Los ingenieros de Nvidia colaborarán con sus homólogos de Anthropic para optimizar la compatibilidad de los futuros diseños de chips con el software y los servicios de IA de la startup.

Anthropic, fundada en 2021 por exempleados de OpenAI, se ha posicionado como una empresa fiable y comprometida con la seguridad, en la que los usuarios pueden confiar. Si bien es más pequeña que OpenAI, su chatbot Claude y la tecnología subyacente han ganado popularidad entre clientes empresariales de sectores como las finanzas y la salud, así como entre desarrolladores.

La compañía recaudó recientemente 13.000 millones de dólares en septiembre, alcanzando una valoración de 183.000 millones de dólares, y afirma tener 300.000 clientes empresariales.

Al igual que su competidor OpenAI, Anthropic está acelerando sus esfuerzos para desarrollar más infraestructura que respalde el desarrollo de la IA y una mayor adopción de esta tecnología. Anthropic planea invertir 50 mil millones de dólares en la construcción de centros de datos personalizados para el trabajo con IA en varias ubicaciones de Estados Unidos, incluyendo Texas y Nueva York.

Anthropic también anunció en octubre un acuerdo con Google, de Alphabet, para aumentar drásticamente la capacidad informática de la startup. Google suministrará hasta un millón de sus chips especializados de IA a Anthropic, en un acuerdo valorado en decenas de miles de millones de dólares.

Además del acuerdo de computación, los modelos de Anthropic también estarán disponibles en el servicio Foundry de Microsoft para implementar modelos de IA en la nube. Modelos como Claude Sonnet han estado ausentes durante mucho tiempo en la nube de Microsoft, que ofrece una variedad de modelos de OpenAI, Meta Platforms Inc., DeepSeek y xAI de Elon Musk. En septiembre, Microsoft anunció que comenzaría a usar modelos de Anthropic para potenciar su asistente de IA para el entorno laboral.

Amazon es también un socio clave de Anthropic. El gigante informático con sede en Seattle ha respaldado a la startup de IA con una inversión de 8000 millones de dólares y ha construido un enorme complejo de centros de datos y chips de IA personalizados de Amazon Web Services para uso exclusivo de Anthropic. Amazon sigue siendo el principal proveedor de servicios en la nube de Anthropic.