Steam lanzará una nueva consola en 2026; competirá con Xbox y PlayStation

La empresa de videojuegos Valve confirmó el lanzamiento de una nueva consola de Steam para 2026.

La compañía informó la ampliación de la ‘familia de hardware’ de Steam, la plataforma de videojuegos de desarrolladores independientes como Hollow Knight: Silksong.

Steam es un servicio para descargar videojuegos, cuyo catálogo tiene tanto juegos indie originales (Stardew Valley, Hollow Knight y Hollow Knight: Silksong, Hades y Terraria) como otros de renombre (Dota, Battlefield, Call of Duty, Grand Theft Auto, Sims 4 y más).

Los videojuegos de Steam están disponibles para jugar en computadora.

Según las gráficas de Steam, actualizadas en 2025, actualmente sus juegos más populares en la plataforma son Counter-Strike 2, Dota 2, ARC Raiders, Battlefield 6, Where Winds Meet, Marvel Rivals, Rust, PUBG: Battlegrounds, Call of Duty y Banana. La mayoría de ellos son gratuitos.

En su top 100 de videojuegos más visitados están también Hollow Knight: Silksong, protagonizado por Hornet, y Hades II, ambos nominados en The Game Awards 2025.

En tanto, Valve también cuenta con la Steam Deck, una consola portátil que fue lanzada en 2022 y es similar a una tablet con controles integrados (visualmente, es parecida a la Nintendo Switch). La Steam Deck utiliza el sistema operativo Steam 3.0, basado en Arch Linux, con un costo entre 399 y 699 dólares según la versión (LC con 256 gigabytes; OLED de 512 GB; y OLED con 1 TB).

¿Qué sabemos sobre la consola Steam Machine?

Valve anunció en noviembre que Steam Machine está siendo preparada para su lanzamiento en 2026. Esta consola será compatible con otros elementos de la compañía.

“Todo nuestro hardware está diseñado para funcionar de forma totalmente integrada con Steam. Steam Deck, Steam Machine y Steam Frame utilizan SteamOS, el sistema operativo de Valve optimizado para jugar que está pensado para ofrecer una experiencia lista para usar, sin renunciar a la potencia y flexibilidad de un PC“, indicó Valve en su página oficial.

En su anuncio, la compañía anunció además de la consola Machine, el control Steam Controller nuevo con cargador magnético, el cual también será compatible con la consola Deck.

Steam Machine es una consola cuadrada y, en la publicación oficial de Valve, algunos usuarios han comentado el parecido de esta con la Nintendo Game Cube.

En cuanto a las especificaciones técnicas, la consola Machine tiene una memoria de 16 GB de RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6. Hay dos modelos y ambos cuentan con una ranura para tarjetas microSD de alta velocidad.

SSD NVMe de 512 GB

SSD NVMe de 2 TB

Steam Machine tiene conexión Wi-Fi 6E, antena Bluetooth y adaptador inalámbrico integrado para el Steam Controller. Cuenta también con puertos y conexiones USB y HDMI 2.0; además, pesa 2.6 kilos y mide 152 mm de alto, 162.4 mm de largo y 156 mm de ancho.

Su sistema operativo es SteamOS 3, basado en Arch, al igual que la Steam Deck.

¿Cuánto cuesta la consola Steam Machine?

La compañía de videojuegos aún no ha proporcionado información sobre el costo de la consola Steam Machine, no obstante, su consola previa (Deck) cuesta hasta 699 dólares.

Steam llega a un mercado muy competido, con otras opciones como la PlayStation 5, el Nintendo Switch 2 y Xbox.

La PlayStation 5 Pro, por ejemplo, tiene 2 terabytes de almacenamiento, es compatible Wi-Fi 7 y es compatible con juegos de consolas previas (PlayStation 4 y 5), con un costo de hasta 17 mil pesos (Walmart, Liverpool).

El Nintendo Switch 2 tiene un precio de más de 10 mil pesos (aproximadamente). Esta consola fue lanzada apenas en junio de 2025 y cuenta con un chip personalizado con alta capacidad gráfica, con 256 GB de almacenamiento interno el cual puede expandirse con memoria MicroSD EXpress y procesador fabricado por Nvidia y con un Wi-Fi 6.

Otro gran competidor es Xbox Series X / S, con una GPU RDNA 2, potente y rápida. Xbox Series X tiene una capacidad de memoria de 1 o 2 TB (según el modelo) con costos de entre 9 mil y 13 mil pesos.